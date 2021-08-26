مصر والأردن والبحرين يدينون التفجيرين الإرهابيين في محيط مطار كابول

أعربت كل من مصر والأردن والبحرين عن إدانتها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابل بأفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم أفراد من الجيش الأمريكي.

مصر: متضامون من أجل مكافحة الإرهاب الغاشم بكل صوره

وأكدت مصر «بالغ إدانتها» للتفجيرين، وتقدمت حكومةً وشعبًا، بحسب بيان لوزارة الخارجية، بخالص التعازي لذوي كل الضحايا؛ الأفغان والأمريكيين الذين سقطوا جراء هذا الإرهاب الغاشم، متمنية سرعة الشفاء للمُصابين، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما أكدت مصر مجددًا تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكل أشكالها وصورها.

الأردن: خطر الإرهاب يستدعي استمرار التعاون الدولي

وفي السياق نفسه، دان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم، الخميس، الهجمات الإرهابية في أفغانستان.

وأكد الصفدي- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية- أن الإرهاب لا يزال خطرا يستدعي استمرار التعاون الدولي لمواجهته وحماية الأبرياء والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من جرائمه.

البحرين: نتطلع لعودة الأمن والاستقرار في أفغانستان

كما دانت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الخميس، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في محيط مطار كابول بأفغانستان، وأسفرا عن وقوع عدد من الضحايا وإصابة العشرات.

وأعربت الوزارة في بيان- أوردته وكالة أنباء البحرين - عن تطلعها لعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى أفغانستان، معبرة عن تعازي مملكة البحرين لأهالي وذوي الضحايا جراء هذا الاعتداء الإرهابي الجبان، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون في مؤتمر صحفي) أن تنظيم داعش الإرهابي مسئول عن الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا محيط مطار كابول، بينما ذكرت قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم، الخميس، أن تنظيم داعش الإرهابي، أعلن أيضا مسؤوليته عن الهجومين الإرهابيين.

وارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار كابول، اليوم، حيث نقلت وكالة نوفوستي الروسية عن وزارة الصحة الأفغانية، تأكيدها أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف محيط مطار كابول، خلف أكثر من 40 قتيلا و100 جريح.

وصرّح قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي اليوم، الخميس، بأن 12 شخصاً على الأقل من الجيش الأمريكي قُتلوا وأصيب 15 آخرون في هجوم مطار العاصمة كابول. ووصف ماكينزي في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت قناة سي إن إن الإخبارية الأمريكية اليوم، الأحداث بأنها «يوم صعب».