ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في انفجار «مطار كابول» إلى 72 قتيلا

أعلنت حركة «طالبان»، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في انفجار «مطار كابول» الأفغاني، إلى 72 قتيلا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وشهدت العاصمة الأفغانية «كابول»، أمس الخميس، هجومين تفجيريين أحدهما عند بوابة آبي بمطار العاصمة الأفغانية، وأعقبه هجوم آخر في فندق بارون المجاور، فيما أعلنت وزارة «الصحة الأفغانية»، مقتل 90 شخصا وإصابة 150 آخرين جراء الهجومين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن حصيلة الضحايا العسكريين الأمريكيين في الهجوم على مطار«كابول»، ارتفع إلى 13 قتيلا و18 مصابا، فيما أوضح مسؤول في «طالبان»، أن 28 عنصراً من الحركة، قتلوا في الهجومين.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، أن الهجوم عند بوابة آبي نفذه انتحاري وتبعه عدد من مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي الذين أطلقوا النيران على المدنيين والقوات العسكرية.

بدورها، أشارت «يورو نيوز»، إلى أن البوابة، أحد مداخل حرم المطار الثلاثة حيث يسعى منذ 12 يوماً آلاف الأفغان ممن تعاونوا مع الغربيين لمغادرة البلاد.

من جانبه، قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن كل القوى الأجنبية تهدف لإجلاء مواطنيها وموظفي سفاراتها من أفغانستان بحلول 30 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مسؤول بـ الحلف: «طالبان» عليها التحقيق بشأن شبكة «داعش» الإرهابي في «كابول»

وأوضح مسؤول «الناتو»، أنه على حركة «طالبان»، التحقيق بشأن شبكة «داعش» الإرهابي في «كابول»، مشيرا إلى أن الحركة أطلقت سراح الآلاف من السجون في الأسابيع الأخيرة والأمن مسؤولية الحركة.

وأضاف حلف «الناتو»، ان «طالبان» ستشدد الأمن لإدارة الحشود عند بوابات مطار كابول، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وناشد حلف «الناتو»، «طالبان» توضيح موقفهم بشأن قواعدهم في الحكم.

بايدن: يجب إكمال المهمة وسنطارد منفذي الهجوم

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت أمس الخميس، أن عمليات الإجلاء من أفغانستان ستستمر حتى انتهاء المهمة الأمريكية في 31 أغسطس الجاري، نافية صحة تقارير أفادت بأنها قد تنتهي خلال 36 ساعة، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الخميس، إن الجسر الجوي من العاصمة الأفغانية «كابول» سيستمر على الرغم من الهجوم قرب مطار العاصمة الأفغانية.

وأضاف بايدن، أنه يجب أن إكمال المهمة وبلاده ستفعل ذلك، وتعهد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستطارد منفذي الهجوم، مشيرا إلى أنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إعداد الخطط لضرب المسلحين المسؤولين عن التفجيرين قرب المطار، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».