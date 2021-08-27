إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية وتحرير 220 محضر مرافق بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال سوهاج، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ 4 قرارات إزالة بدائرة مجلس قروي بنجا، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا حملة إزالة لحالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية، بقرية عرابة أبيدوس، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع إشغالات الباعة الجائلين من الشوارع، وتم تحرير 220 محضرا متنوعا.

إزالة 5 تعديات على الأراضي بطهطا والبلينا

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، في بيان صادر عنها، اليوم، أنه تم تنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بناحية مجلس قروى شطورة ومجلس قروى بنجا على مساحة 2 قيراط و18 سهم تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا، على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدى للمخالفين والحفاظ على الاراضى الزراعية وحمايتها من التعديات بكافة أنواعها وفى كل الأوقات، بناء علي تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وفي مركز ومدينة البلينا جنوب المحافظة أفاد بيان صادر عن الوحدة أنه بناء على توجيهات من المهندس لطفى محمد على، رئيس المركز لرؤساء الوحدات القروية بتنفيذ حملات إزالة للحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها وردع المخالفين، نفذت الوحدة المحلية لقرية عرابة أبيدوس حملة أزالت مخالفة مباني بالطوب الأبيض والأسمنت بمساحة 87 مترا بقرية الحرجة بحري التابعة لقرية عرابة أبيدوس وذلك بإشراف مسئولي التنظيم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

حملة مكبرة للاشغالات والمرافق بجرجا وتحرير 220 مخالفة

الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب سوهاج برئاسة عاطف الصمطى، رئيس المركز وبمشاركة نواب رئيس المركز وبتأمين من قوات الأمن بقسم شرطة جرجا وبمشاركة شرطة مرافق جرجا وقسم الاشغالات وقسم البيئة، وإدارة تموين جرجا، والإدارة الصحية بجرجا، نفذت حملة مكبرة لإزالة المخالفات بشوارع المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة بروز بشارع سعد زغلول، وتم ضبط 177 من المضبوطات المختلفة، وتحرير 13 محضر جنحة إشغال طريق، تحرير 9 مخالفات عدم حمل رخصة بائع متجول، وتحرير 11 محضر صحة، و10 محاضر تموين.

وقال رئيس مدينة جرجا، إن الحملة ضمن الجهود المبذولة لضبط الشارع ورفع إشغالات الباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية لعدم الازدحام المروري، بناء علي تعليمات محافظ الإقليم.