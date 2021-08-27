الهجرة: استبعاد بعض استمارات الراغبين فى تلقى لقاح كورونا بغرض السفر

كشف مصدر بوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج عن استبعاد عدد من استمارات تسجيل المسافرين الراغبين في تلقي لقاح كورونا المعتمد لدي الدول المسافرين إليها، وذلك لعدم توافر الشروط والأوراق المطلوبة من الوزارة، مضيفا أن الوزارة تواصلت مع وزارة الصحة لسرعة تلقي المسافرين الراغبين في تلقي لقاح كورونا المعتمد بالخارج، لأغراض العمل والدراسة والعلاج فقط.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ«الوطن»: أرسلت وزارة الهجرة أول قائمة مفصلة بكافة البيانات الخاصة بالمسافرين بغرض العمل من المسجلين المستوفين لبياناتهم إلى وزارة الصحة، لاتخاذ اللازم بشأن إعطائهم اللقاح المعتمد بالدول المسافرين إليها، لافتا إلى أن هناك بعض الاستمارات التي تم استبعادها وذلك بسبب عدم استفاء الشروط التي وضحتها وزارة الهجرة، وهي السفر للعمل او الدراسة او العلاج، وليس للسياحة لأنها ليست من أولويات الوزارة حاليا، كما تم استبعاد الاستمارات غير المستوفية للبيانات، وتم إعداد القائمة الأولى من الاستمارات المستوفية للبيانات المطلوبة فقط.

الهجرة: الأولوية للعمالة المصرية فى الخارج

وأوضح: «أن هناك بعض الاستمارات التي تم استبعادها بسبب عدم اكتمال البيانات المطلوبة مثل جواز السفر أو التاشيرة الخاصة بالبلد الراغب في السفر إليها، حيث تم إرسال الاستمارات المستوفية للشروط إلي وزارة الصحة، بينما تستمر غرفة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج في تلقي استمارات التسجيل الخاصة بالعمالة المصرية، مؤكدا «لن يؤخذ إلا بالاستمارات المستوفاة وسيتم استبعاد ما دون ذلك».

وشدد المصدر على التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي الهجرة والصحة، بشأن تلقي الراغبين في السفر لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج وفق ما أعلنته وزارة الصحة، للقاح المتوافق مع اشتراطات الدول المتوجهين إليها، وأن الألوية للعمالة المصرية في الخارج.