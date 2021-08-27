الجامعة المصرية اليابانية: «الطالب اللي بيدرس عندنا زي زميله في طوكيو وكيوتو»

قال الدكتور عمرو الطويل، عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي في الجامعة المصرية اليابانية، إن الكلية بها 3 تخصصات رئيسة، هندسة وعلوم المواد، هندسة الروبوتات، والهندسة الصناعية، وكلها تعتمد على إعداد الطالب المتخصص حتى يكون مؤهلا للعمل في مجال الصناعات الهندسية والتكنولوجيا.

التجهيزات المعملية.. أهم سمات الجامعة

وأضاف «الطويل» خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولى من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وبسنت الحسيني، أن السمة الرئيسة في هذه التخصصات، هي التجهيزات المعملية الموجودة بالجامعة وهي عبارة عن منحة توفرها الحكومة اليابانية بقيمة 45 مليون دولار، ويتدرب الطالب عليها بشكل علمي، ليكون قادرا على الانطلاق في سوق العمل وتحسين فرصه التنافسية مع أقرانه خريجي الجامعات الأخرى، بعدما حصل على خبرة عملية حقيقية، خلال دراسته في الكلية على مدار 4 سنوات.

شراكة مع 13 جامعة يابانية

وتابع عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي في الجامعة المصرية اليابانية، أن إحدى السمات الأساسية في الجامعة هو هيكل التعاون مع الجانب الياباني، حيث ترتبط بشراكة مع 13 جامعة يابانية، تسمح للأساتذة والطلاب والموظفين بالسفر إلى اليابان للتدريب: «الطالب اللي بيدرس في الجامعة عندنا زي زميله اللي بيدرس في طوكيو وكيوتو، ونقلنا المعامل والمادة العلمية اليابانية، لتدرس بنفس الطريقة في مصر، كما هي في اليابان».

وأكد أن هناك تركيزا كبيرا على النواحي العملية، حيث يحصل الطلاب على مهام وتكليفات وينفذونها في صورة مشروعات مختلفة بجانب مشروعات التخرج: «الطالب في جامعتنا يقضي في المعمل وقتا أطول من الذي يقضيه في المحاضرات، ويحصل على مهام ينفذها في صورة مشروعات خلال فترة الدراسة، وكل ذلك بخلاف مشروع التخرج، وهذا ما يجعل الطالب يكتسب مهارات تطبيقية عالية جدا».