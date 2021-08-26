خطوات حجز كشف طبي للحصول على معاش كرامة بالرقم القومي

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المسنين وذوى الإعاقة الذين يجرى دعمهم ماديًا من خلال برنامج الدعم النقدي «كرامة»، إذ يشترط لذوي الإعاقة إجراء الكشف الطبي من خلال التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة، الذي أتاحته وزارة الصحة والسكان للحصول على معاش كرامة من وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الفحوصات الطبية للحصول على معاش كرامة

وأتاحت وزارة الصحة حجز الكشف الطبى إلكترونيًا من خلال الرابط المرفق هنا، إذ حددت وزارة الصحة الفحوصات المطلوبة لكل تخصص سواء كان إعاقات سمعية أو بصرية أو إعاقات حركية، وبمجرد دخول المستفيد على الموقع لحجز موعد لإجراء التقييم الطبى للحصول على معاش كرامة، يجرى ملء البيانات التالية:

- الرقم القومي.

- الاسم رباعي.

- تاريخ الميلاد.

- النوع.

- محافظة ومدينة السكن.

- العنوان.

- الحالة الاجتماعية.

- الوظيفة.

- التليفون، ونوع الإعاقة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الذهاب خلال التاريخ والوقت الموضحين أعلاه لإجراء الكشف الطبي، وتجهيز الأبحاث والأشعة التي طلبتها اللجنة.

إتاحة دعم «كرامة» للمسنين وأصحاب العجز والإعاقة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن دعم «كرامة» يمنح للمسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا، أو من أصحاب عجز، أو مرض مزمن يحول بينهم وبين العمل، أو ينقص من قدرتهم على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، كما يمنح للأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تمنع صرف دعم «كرامة» منها العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني، أو الحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي، أو ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، أو ملكية أرض زراعية أكثر من نصف فدان.