«المهندسين» تدعو لوضع برنامج تأهيلي لاختبارات الالتحاق بمشروع الضبعة النووي

دعا المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إلى وضع برنامج تأهيل يتمّ إعداده بالاشتراك بين هيئة محطات الطاقة النووية ونقابة المهندسين مع شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة ويكون الغرض منه تأهيل المهندسين لخوض الاختبارات التي ستكون البوابة الرئيسية للالتحاق بالعمل في مشروع الضبعة النووي.

وأشاد نقيب المهندسين بهيئة المحطات النووية بمصر، وبقياداتها وعلى رأسها الأستاذ الدكتور مهندس أمجد الوكيل رئيس الهيئة، قائلًا: «نثق في أن برنامج الطاقة النووية في مصر في أيدٍ مصرية خبيرة جديرة بالثقة، ونتمنى لهم التوفيق، ونثق بأن البرنامج، سيتمّ تنفيذه بالكامل على أفضل ما يكون وعلى أكمل وجه».

«ضاحي»: لدينا 100% فائض في الطاقة

جاء ذلك في كلمة نقيب المهندسين في أثناء الندوة التي عقدتها شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين برئاسة الدكتور محمد اليماني بعنوان «البرنامج النووي المصري السلمي ومحطة الضبعة النووية» والتي حاضر فيها الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية.

ودعا نقيب المهندسين، الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية بمصر، للانضمام للجنة الاستشارية العليا لنقابة المهندسين التي تضم أكبر القامات الهندسية في مختلف التخصصات، مؤكدا أنه سيكون إضافة قوية للجنة ولنقابة المهندسين، من جانبه رحب «الوكيل» بالانضمام للجنة العليا للهندسة الاستشارية.

محطة الضبعة النووية

وأكّد «ضاحي»، في كلمته أنَّ «ما شهدته مصر خلال السنوات السبع الأخيرة من مشروعات تنموية يفوق ما كان يحدث في 70 عاما» بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أنَّ عجز الطاقة في عام 2014 كان يقرب من 25% من احتياجاتنا، والآن أصبح لدينا فائض في الطاقة يمثل 100% بعد أن قفز إنتاج الطاقة من ما يقرب من 30 ألف ميجا وات قبل 7 سنوات ليتجاوز حاليا 75 ألف ميجا وات طاقة.

ونوه إلى أنَّ التطور الذي شهده مجال الطاقة، شهدته جميع المجالات سواء في مجال الإسكان أو في شبكات الطرق الجديدة أو في المدن الجديدة, وفي كل المجالات الأخرى، مضيفًا أنَّ المهندسين شيوخًا وشباب هم الأداة الرئيسية لتنفيذ ما تمّ على أرض الواقع من هذه المشروعات.