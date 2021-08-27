مياه أسيوط: تخصيص 9 مراكز ثابتة وسيارتين متنقلتين لخدمة العملاء

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن الشركة خصصت 9 مراكز ثابته لخدمة العملاء في «مركز ديروط، صدفا، القوصية، منفلوط، مركز الخدمات الرئيسي، ساحل سليم، ابو تيج، الغنايم والخارجة بالوادى الجديد»، بالإضافة إلى سيارتين متنقلتين لخدمة العملاء حول المراكز.

وأشار في تصريح صحفي، اليوم،ى أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتماشيا مع المبادرات القومية المقدمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل 3050 منفذا فوريا لشحن عداد المياه مسبق الدفع

وأوضح أنه تم تفعيل 3050 منفذا فوريا لشحن عداد المياه مسبق الدفع بأسيوط والذى تم تنفيذه خلال ثلاثة أشهر بدأت فى شهر سبتمبر حتي نهاية شهر نوفمبر من عام 2020، حيث نُفذ ذلك علي نطاق المحافظة بجميع مراكزها تيسيراً علي المواطنين، مضيفا أنه يتم استخدام منافذ فورى لخدمات المدفوعات الإلكترونية كأسهل طريقة للدفع عبر ماكينات الصرف الآلى.

وأكد تغيير عدد 50 ألف عداد مياه متعطل بأخر سليم على مستوى الشركة، والجدير بالذكر أن الشركة تسعي دائماً للارتقاء بالمستوى الخدمي للعملاء وتبذل قصارى جهدها لتوفير أكبر عدد من العدادات مسبقة الدفع والتى تساعد الموطن فى متابعة استهلاكه.

وفى سياق آخر، أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، عقد اجتماعات دورية للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القائمة، والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 149 قرية، والتي ستشهد تطويراً شاملاً للبنية الأساسية والخدمات.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجاً، وأهمية تحقيق نسب متقدمة طبقا للبرنامج الزمني، مع مراعاة إنهاء الأعمال في المواعيد المحدد