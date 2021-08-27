المهدي سليمان على أعتاب الأهلي بسبب ناصر ماهر

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن إدارة الكرة قررت تدعيم الفريق بالتعاقد مع حارس مرمى جديد، ليكون خامس صفقات الفريق، بطلب من المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة عقب تراجع مستوى محمد الشناوي خلال الموسم الجاري، والتي ساهمت في خسارة الفريق الأحمر لبطولة الدوري العام، بالإضافة لاهتمام عدة أندية خليجية بضمه رغم رغبته في الاستمرار بصفوف الفريق.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»، أن المهدي سليمان حارس بيراميدز هو الخيار الأول للنادي الأهلي لتدعيم هذا المركز، خاصة بعد الخلافات التي كانت بين الحارس وإدارة الفريق السماوي، والتي أدت لعدم مشاركته على مدار الموسم الحالي، سوى في الأسابيع الأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام.

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