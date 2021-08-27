توقيع الكشف الطبي على  1576 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية كفر العرب بمركز فارسكور ضمن سلاسل القوافل الطبية الشاملة التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، حيث تضمنت القافلة التى استمرت يومين، كافة التخصصات الطبية مدعومة بوحدات للأشعة وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا و معمل.

توقيع الكشف الطبي على 1576 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية كفر العرب

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1576 مواطنا، وتحويل 25 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 4 حالات، وأيضاً إجراء 795 تحليلا معمليا والكشف بالسونار على 33 حالة و الفحص بالأشعة لعدد 29 حالة.

هذا وتم تفعيل الثقافه الصحية والتوعية الطبية خلال القافلة لزيادة الوعي للمواطنين بمعرفه المثقفين وفني الإرشاد من الأمراض المعدية والفيروسات بأنواعها و لتعريفهم وجذبهم لمراكز تأدية الخدمة والمتابعه للوحدات والمراكز، وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدور الكبير التي تقوم به فرق القوافل الطبية بمديرية الصحة.

وقامت فرق التواصل المجتمعي التابعة لإدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط بتقديم التوعية ومساعدة المواطنين وكبار السن خلال تلقيهم لقاح فيروس كورونا بمراكز تطعيم المسافرين بالمركز الطبي بدمياط الجديده ومركز طب الأسرة بالحي الرابع بالمدينة والإدارة الصحية بالزرقا وذلك طبقا لتعليمات وكيل وزارة الصحه بدمياط بتقديم التوعية و العمل على راحة المواطنين وتقديم كل سبل الراحه وكذلك حسن تنظيم العمل و الحفاظ على سرعة وجودة عملية التطعيم .