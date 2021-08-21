فحص 263 مواطنا وعمل 14 نظارة في قافلة طبية مجانية لقرية ببني سويف

كشف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، اليوم السبت، نتائج القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بقرية جزيرة أبو صالح التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

فحص 263 مواطنا في القافلة وعمل 14 نظارة طبية

وقال وكيل وزارة الصحة «تمكنت القافلة التي جرت بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية من الكشف على 263 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، حيث ضمت القافلة عدداً من التخصصات الطبية والتي شملت فحص 36 طفلا، و46 حالة باطنة، و51 حالة رمد، و64 حالة عظام، و66 حالة جلدية، وعمل 14 نظارة طبية».

محافظ بني سويف يتابع نتائج أعمال القوافل الطبية

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مراعاة الأجراءات الاحترازية خلال أعمال القافلة

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى مراعاة كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.