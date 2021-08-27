تفاصيل مزاد 8 سبتمبر لبيع سيارات بأسعار رخيصة.. مرسيدس وتويوتا

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمارك سفاجا ودمياط وبورسعيد، في قاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، يوم 8 سبتمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ويجب شراء كراسة الشروط والمواصفات، وتكون بصحبة المتزايد وقت دخول المزاد، ويجري بيعها من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، على أن يكون سعرها 400 جنيه.

تفاصيل مزاد بيع سيارات وبضائع جمرك نويبع ودمياط وبورسعيد وسفاجا

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لهيئة الخدمات الحكومية، يشمل مزاد السيارات بيع سيارات ملاكي ونقل وميكروباص وبيك اب BMW، تويوتا، كاديلاك، مرسيدس،هونداي، داتسون، جيب رانجلر، سانج يونج، شيروكي، ميتسوبيشي، فولفو.

كما تضمن المزاد، بيع بضائع جمارك سفاجا ودمياط وبورسعيد تشمل أقمشة، ساعات، كاميرات، أحذية، تليفونات، أجهزة طبية، ملابس، رخام، شاشات، أسانسير، ابليك ونجف، ثلاجات ، وغيرها من بضائع الجمارك المختلفة.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويتم دفع 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا.

ويجب العلم أن شراء كراسة الشروط لدخول المزاد ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وعلى المتزايدين اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتقدم الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزادات مختلفة بشكل مستمر في قاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة، وذلك لبيع سيارات مختلفة أنواع مرسيدس، دايو، كيا، BMW، تويوتا، ميتسوبيشي، هونداي ولادا بأسعار رخيصة مقارنة بأسعار السوق المتاحة، وتشمل المزادات بيع بضائع مختلفة أيضا ما بين الملابس والأجهزة الكهربائية والتليفونات والشاشات وغيرها.