مزاد سيارات الصعيد.. ينطلق 23 أغسطس وسعر كراسة الشروط 400 جنيه

أعلنت بوابة التعاقدات الحكومية، جلسة مزاد لسيارات نيابات وجهات حكومية في محافظات الوجه القبلي، والتي تمّ تحديد إقامتها بتاريخ 23 أغسطس الجاري.

وسيتمّ إقامة جلسة المزاد في مبنى النادي المصري القاهري في عين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، في تمام الساعة 12 ظهرًا، حيث حددت البوابة سعر كراسة الشروط للمزاد 400 جنيه، شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة، بجانب مبلغ التأمين البالغ 10 آلاف جنيه.

وخص المزاد محافظتي سوهاج وأسيوط، حيث شمل أنواع السيارات بمحافظة أسيوط مركز البداري، بجانب مزاد مديرية أمن سوهاج، والذي يضم مرور الكوثر ومركز شرطة ساقلتة.

أنواع وماركات السيارات المطروحة بالمزاد:

سيارة بيجو 504. سيارة فيات 128. سيارة نيسان صني. 28 دراجات نارية «موتوسيكلات». سيارة هيونداي النترا. 2 سيارة سوزوكي فان «تمناية». سيارة ميتسوبيشي لانسر. سيارة ربع نقل شيفروليه بيك أب. سيارة تويوتا كورولا. سيارة ربع نقل شيفروليه. سيارة مرسيدس. سيارة ميكروباص «14 راكبًا». سيارة دايو. 4 مركبات توك توك. سيارة هوندا. سيارة داتسون.

يذكر أنَّ بوابة التعاقدات تعلن عن مزادات كل فترة في محافظات الجمهورية، سواء لبيع سيارات أو قطع أراضي تعود ملكيتها لمؤسسات حكومية.

ويتمّ دخول المزاد بتأمين عن مبلغ مالي يتم تحديده من قبل لجنة المزاد يبدأ من 10 آلاف جنيه في السيارات، ويجرى دفع 25% في حالة رسو المزاد على راغب السيارة، أو اللوط المعروض.

وفي السياق نفسه، شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعًا في الأسعار الفترة الماضية.

يُذكر أنَّ بوابة التعاقدات الحكومية تعلن كل فترة عن مزادات لبيع السيارات في مختلف محافظات الجمهورية وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، ويتمّ الإعلان عن تفاصيل المزاد وكيفية الاشتراك فيه ومبلغ التأمين.

كما تضم عن مكان بيع كراسات الشروك للاشتراك فى المزاد وقيمتها المالية .