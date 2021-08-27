«بدون رجال».. فرقة الصواريخ تحيي حفلا غنائيا للسيدات فقط

يستعد فريق الصواريخ صاحب المهرجان الأشهر «إخواتي» لإحياء حفلا غنائيا غدا السبت، في إحدى القرى بمدينة الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير.

للسيدات فقط حفل غنائي للصواريخ

ولكن الملفت للانتباه، هو أن فرقة الصواريخ ستحيي هذا الحفل الغنائي للسيدات فقط، دون حضور رجال نهائيا، سوى أعضاء الفريق، بالإضافة إلى الفرقة الغنائية، وباقي الحضور للسيدات فقط، وذلك لأن الحفل سيجري إحيائه على شاطئ لافام، وهذا الشاطئ مخصص للسيدات فقط.

مطربو المهرجانات للسيدات فقط

وهذه ليست المرة الأولى التى يتجه فيها مطربي المهرجانات إلى إحياء حفلات للسيدات فقط، حيث أنه كان سبق وأحيا كل من حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، حفلات على نفس الشاطئ، رافعين شعار للسيدات فقط، دون حضور الرجال.

وبالفعل كان أحدث مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، حالة كبيرة من الجدل بمجرد إعلان حفله على هذا الشاطئ، حيث تعرض لهجوم كبير، لكن كان وضح مدير أعماله محمد حلمى فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن هذا الشاطئ مخصص للسيدات فقط، ولم يشترط بيكا أن تكون للسيدات.

مهرجان إخواتي

يذكر أن فرقة الصواريخ، اشتهرت بعد طرحها لمهرجان «إخواتي»، الذي حقق نجاح جماهيرى كبير بعد طرحه، ووصل عدد مشاهداته حتى الآن، إلى 272 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية

عاملين فكرة جهمنية

هنغني لكم تحت المية

هربانين من العباسية

مريحين بعد العملية

القطة بتاعتي المشمشية

قاعدة جنبي في العربية

هات لها كبدة و واحد سجق

حتى البيبس مأخذتش بوق

يلا يا زوكش أنا هنا من الصبح