حظك اليوم برج الثور السبت 28-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتميز بكونه صبور، يستطيع تحمل الانتظار في الكثير من الأشياء، كما أنه طيب القلب، ويظهر ذلك في عطائه مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

تميل نحو مناقشة ما لا يعجبك بصراحة ولباقة.. تبدو مسيطرا وتفرض وجهة نظرك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر إليك بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور لاعب المصارعة الشهير جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.