حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يعامل الناس بلطف، ولديه صبر طويل، كما يتميز مواليد البرج بأنهم طيّبون للغاية ويحبون رعاية المقرّبين منه ومعاملتهم بلطف ما يجعل الأشخاص مرتاحين لقربه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور 17-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يدعمك ويمنحك يقظة وحسن تصرف، فلا تخف من المفاجآت، فقط ادرس جيدا قبل أي خطوة.

حظك اليوم برج الثور 17-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في عصبيتك ولا تتسرع في غضبك أو قراراتك، ومع ذلك يساعدك عطارد أن تحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.