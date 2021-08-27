جامعة جنوب الوادي في أسبوع.. فتح باب السكن للمدن الجامعية وندوات توعية

شهدت جامعة جنوب الوادي، عدة أحداث الأسبوع الماضي، أهمها اعتماد الجامعة لقرار فتح باب التقدم للسكن الجامعي للطلاب القدامى والجدد للعام الدراسي الجديد، كما اختتمت برنامج التوعية لمحو الأمية بعد 6 لقاءات في مراكز المحافظة لتحفيز الطلاب على المضي قدما في محو أمية من لا يجيدون القراءة والكتابة في القرى والنجوع، كما نظم قسم الشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، قافلة طبية لقرية الجبلاو جنوب محافظة قنا والتابعة لمركز قنا، ضمت عدة تخصصات طبية وقع الكشف خلالها على عشرات المرضى من أهالي القرية الذي ترددوا عليها على مدار يوم كامل.

وتنشر «الوطن»، أهم القرارات وأبرز الأحداث التي تمت في جامعة جنوب والوادي خلال الأسبوع.

جامعة جنوب الوادي.. رابط التقديم للسكن بالمدن الجامعية

فتحت جامعة جنوب الوادي، برئاسة، الدكتور، يوسف غرباوي، رئيس الجامعة باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى، حيث أكدت أن التقديم بدأ من الأربعاء الماضي ويستمر حتى 25 / 9 / 2021، وأكدت الجامعة أنه يمكن تسجيل طلب التقدم للسكن بالمدن الجامعية عبر الرابط التالي هنـا.

جامعة جنوب الوادي: عقد6 لقاءات توعوية لمحو الأمية بمراكز المحافظة

وعقدت جامعة جنوب الوادي على مدار الأسبوع الماضي 6 لقاءات توعوية نظمتها الجامعة لطلابها، لتحفيزهم على المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية بالمحافظة، بواقع لقاء لكل مركز من مراكز المحافظة، أولها لقائين بمركزي أبو تشت وفرشوط، ثم لقاء بمركز دشنا ثم مركز نجع حمادي والوقف، وفي ختام تلك اللقاءات جاء مركز نقادة، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والهيئة القومية لمحو الأمية.

وقال الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن اللقاءات دارت حول كيفية فتح الفصول الدراسية للأميين، وأماكنها والمناهج المتبعة للتدريس لهؤلاء الأميين وعدد الدورات الامتحانية خلال العام، والحوافز التي تقدمها الجامعة والهيئة للطلاب المشاركين.

قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي لتوقيع الكشف الطبي على 840 مريضا في الجبلاو

وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تطوير الريف المصري، نظمت الجامعة قافلة شاملة لقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، وقال الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الشاملة التي نظمتها الجامعة بقرية الجبلاو، وقعت الكشف على 840 مواطن ، 70 حالة باطنة، وحالتين عصبية ونفسية، و250حالة رمد، وو150 حالة عظام، و100حالة أنف وأذن، و83 حالة نساء وتوليد و(90حالة أطفال، و80 حالة جلدية، و17 من ذوي الإحتياجات الخاصة.

حلقة نقاشية بطب جنوب الوادي.. وضع مقررات دراسية لمكافحة ختان الإناث بكلية الطب

ونظمت الجامعة الثلاثاء الماضي، حلقة نقاشية عن إدراج مقرر يتناول مكافحة ختان الإناث في المقررات الدراسية بكلية الطب، انطلاقا من الدور الذى يقوم به قطاع خدمة المجتمع بالجامعة في قضية مكافحة ختان الإناث، والتوصية بإدراج مقرر دراسي في جميع المراحل التعليمية قبل المرحلة الجامعية.