رئيس جامعة جنوب الوادي: كليات مستحدثة وقطاعات تعليم جديدة العام المقبل

قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي إن الجامعة مؤهلة لاستقبال الطلاب في العام الجديد، مع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتم عمل كل الاحتياطات وتجهيز بوابات التعقيم التي أنشأتها كلية الهندسة بالجامعة، والمزودة بالمعقمات والمطهرات، والموجودة على مداخل الجامعة والكليات المختلفة، بالإضافة لإلزام الطلاب بارتداء الكمامات والماسكات، وقياس درجات الحرارة للوافدين على مداخل الجامعة، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وكل ذلك يتم وسط إجراءات صارمة.

الإجراءات الاحترازية أصبحت جزءا من طبيعة العمل بالجامعات المصرية

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي باسم طبانة، أنَّ الإجراءات الوقائية والاحترازية أصبحت جزءا من طبيعة العمل بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أن الجامعة تستقبل طلبات ورغبات الطلاب بالتنسيق للالتحاق بالجامعات، مشددا على أن التوزيع الجغرافي هو شرط حاكم، وكذلك عدد الأماكن المتاحة للدراسة.

استحداث كليات كثيرة هذا العام

ولفت رئيس جامعة جنوب الوادي إلى أن هذا العام تم استحداث كليات عديدة وتوجد قطاعات تم تزويد عدد الكليات بها، وبالتالي انخفاض المجموع وزيادة أعداد الكليات المتاحة للدراسة، كل ذلك سوف يمكن عدد أكبر من الطلاب من الالتحاق وتحقيق الرغبات، وهذا العام مختلف في استقبال أعداد أكبر من الطلاب وهو اختلاف إيجابي، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه وحرصه على بث الطمأنينة في قلوب المواطنين وأبنائهم وكافة أطراف منظومة التعليم والتنسيق، مشيرا إلى أن انخفاض المجموع للطلاب لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على أي شئ.

انخفاض المجموع أدى لانخفاض الحدود الدنيا للمراحل الأولى للتنسيق

وشرح رئيس جامعة جنوب الوادي أن انخفاض المجموع أدى لانخفاض الحدود الدنيا للمراحل الأولى للتنسيق، وأصبحت درجات القبول في الكليات والقطاعات المختلفة تقل بانخفاض المجاميع، والعام الماضي كانت المرحلة الأولى تبدأ من 98% فأكثر، أما هذا العام فتبدأ من 88.41%.