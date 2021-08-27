استقرار أسعار حديد التسليح اليوم

استقرت أسعار الحديد اليوم، خلال تعاملات الجمعة 27 أغسطس 2021 بالأسواق المصرية، وتشهد أسعار الحديد ثباتا للشهر الثالث على التوالي.

وقد شهدت أسعار الحديد العالمية تراجعا منذ بدء شهر أغسطس الحالي، حيث تراجع سعر طن حديد التسليح إلى 688 دولارا، مقارنة بـ715 دولارا للطن في الأسبوع الأول من أغسطس.

وخلال الشهر الحالي، استقرت أسعار الحديد المحلية، وتعمل المصانع على بيع الطن بسعر أقل من السوق بهدف تنشيط السوق والمبيعات لديها.

أسعار الحديد في السوق المحلي

ويتراوح سعر الطن في السوق المحلى، بين 14300 و14600 جنيه، فيما يتراوح سعر طن الحديد للمستهلك ما بين 14500 و14800 جنيه، أي بزيادة قدرها حوالي 200 جنيه للطن.

وتشهد الفترة الحالية العديد من الإنشاءات وزيادة في إنشاء وتطوير العقارات، ما يجعل من البحث عن أسعار الحديد شيئا متكررا خلال هذه الفترة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار حديد التسليح في السوق المصري اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021، وفقا للشركات العاملة في السوق المصري:

أسعار حديد التسليح لشركة «حديد عز»

استقر سعر الطن بمصانع «حديد عز» عند 14 ألفا و600 جنيه تسليم أرض مصنع، ويأتي هذا السعر مسجلا كالأعلى سعرا في السوق المحلي.

أسعار مصنع «بشاي»

استقر سعر الطن الخاص بمصانع بشاى عند مستوى 14 ألفا و500 جنيه تسليم من المصنع

أسعار المصريين

فيما بلغ سعر طن «حديد المصريين» 14 ألفا و500 جنيه، ليسجل استقرارا أيضا دون أي تغيير.

أسعار حديد المراكبي

ولم يتغير سعر طن حديد المراكبي وسجل 14300 جنيه.

أسعار حديد العتال

وسجل طن حديد العتال مبلغ 13450 جنيه.

أسعار حديد الجارحي

أما عن سعر «حديد الجارحي»، فاستقر ليسجل نحو 14450 جنيها للطن.

أسعار حديد السويس للصلب

فيما بلغ سعر طن حديد السويس للصلب 14500 جنيه، ليسجل استقرارا دون أي تغيير.