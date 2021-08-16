زيادة الرحلات الروسية إلى مدن البحر الأحمر لـ15 رحلة أسبوعيا

وافقت روسيا على زيادة عدد الرحلات السياحية المنتظمة القادمة إلى مدن الغردقة وشرم الشيخ، على ساحل البحر الأحمر، إلى 15 رحلة أسبوعياً، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة بمطارات شرم الشيخ والغردقة.

وأكد سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة في تصريح اليوم الاثنين، لـ«الوطن»، أن روسيا وافقت على زيادة الرحلات إلى مصر من 5 إلى 15 رحلة منتظمة في الأسبوع، لافتاً إلى أنه اعتبارا من الجمعة 27 أغسطس، سوف يتم زيادة الرحلات القادمة من موسكو إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ.

واستقبلت مطارات الغردقة وشرم الشيخ، خلال الأيام القليلة الماضية، 4 رحلات قادمة من موسكو، تقل 1855 راكباً، في أولى الرحلات السياحية القادمة من روسيا، عقب توقف استمر لنحو 6 سنوات، وذلك في إطار استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية.

وشهد مطار الغردقة الدولي، خلال الفترة الأخيرة، توافد مئات الرحلات السياحية أسبوعياً، قادمة من عدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى رحلات الطيران القادمة من مطار القاهرة، عبر خطوط مصر للطيران الداخلية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

واستقبل مطار الغردقة، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أولى الرحلات السياحية القادمة من روسيا، وجرت مراسم استقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية ورش الطائرة بالمياه، كإجراء متبع طبقاً لبروتوكولات المطارات وشركات الطيران.