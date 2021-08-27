لجنة «مهرجان أفضل» بعد منحها الدكتوراه لرمضان: كرمناه بسبب شعبيته

قالت لجنة مهرجان أفضل، الجهة المانحة الدكتوراه الفخرية للفنان محمد رمضان، أن المهرجان أقيم برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، بحضور مدير عام وزارة الثقافة، ومستشار الوزير ميشال معيكي، ممثلا شخصيا عن الوزير عباس مرتضى، مؤكدة منح «رمضان» الشهادة المذكورة.

لجنة المهرجان توضح دكتوراه محمد رمضان

وأصدرت إدارة مهرجان أفضل الدولية، بيانا رسميا قبل قليل، توضح خلاله اللغط الذي أثير أمس، إثر إعلان محمد رمضان، منحه الدكتوراه الفخرية في لبنان.

وجاء نص البيان كالتالي:

«في البداية تشكر إدارة مهرجان أفضل الدولية، ممثلة برئيسها مازن نوري مديرعام مكاتب نورى ميديا تلبية دعوتنا وحضوركم فى مهرجان أفضل في دورته الرابعة، الذي أقيم في كازينو لبنان بتاريخ 25 أغسطس 2021».

وتابع البيان: «ونظرا للغط الذي أثاره البعض، عن موضوع تكريم النجم المصري محمد رمضان، في صفوف المكرمين، وعن منحه لقب سفير الشباب العرب، وتقليده دكتوراه فخرية، يسر إدارة المهرجان توضيح الصورة الرسمية العامة».

وأضاف البيان: «أولا أقيم مهرجان afdal والمرخص قانونيا بموجب الرقم 198258 هذا العام، بدورته الرابعة، وهو من المهرجانات الثقافية والفنية التي تسلط الضوء على شخصيات لامعة مؤثرة فى مجالات شتى من الحياة، وتكرمهم على عطاءاتهم وإبداعاتهم، وذلك فى كازينو لبنان في قاعة المارتينغال، وارتأت إدارة المهرجان هذا العام، تكريم النجم المصري محمد رمضان، لنجاحاته في الدراما المصرية والعربية، وجماهيريته العريضة، ومنحه لقب سفير الشباب العربي».

المهرجان برعاية وزارة الثقافة في لبنان وبحضور ممثلها

وأكد البيان: «أقيم المهرجان برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، وبحضور مدير عام وزارة الثقافة الدكتور على الصمد، الذي ألقى كلمة، ممثلا الوزارة فى الحفل، وحضور مستشار الوزير ميشال معيكي، ممثلا شخصيا عن الوزير عباس مرتضى».

وتابعت إدارة المهرجان خلال البيان: «استلم النجم محمد رمضان تكريمه، بحضور مدير عام وزارة الثقافة الدكتور على الصمد، وبحضور النقيب عبد الرحمن الشامي عن نقابة الممثلين والمسرح والإذاعة في شمال لبنان، بحضور فريد أبو سعيد عن نقابة محترفي الغناء والموسيقى، وكريم الخطيب مدير عام المهرجان عن مهرجان afdal».

واختتم البيان أن «المركز الثقافي الألماني، بمنح شهادة دكتوراه فخرية للنجم محمد رمضان، تسلمها من المستشار عبد الغنى قبرصلي»

وأكدت إدارة المهرجان، أنه جرى توزيع جوائز على عدد آخر من الشخصيات العامة والفنانين، ومنهم وديع الشيخ مطرب لبناني، وبلال مارتينى ممثل سوري، وغيرهم.

الهجوم على محمد رمضان بسبب الدكتوراه

يذكر أن الفنان محمد رمضان، كان أعلن عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك، حصوله على الدكتوراه الفخرية من لبنان، وهذا الأمر سبب حالة كبيرة من الجدل والهجوم عليه.