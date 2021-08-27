الدكتوراة الوهمية ليست الأولى في 2021.. أزمات محمد رمضان عرض مستمر

لم يستطع الفنان محمد رمضان، أن ينتظر فترة طويلة من أجل إثارة الجدل مرة أخرى، حيث أثار خبر حصوله على الدكتوراة الفخرية وتكريمه ومنحه لقب سفير الشباب العربي، استياء الكثيرين، وذلك بعدما قدم الشكر في منشور له عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحه الدكتوراة الفخرية ولقب سفير الشباب العربي، وهو ما تبين عدم صحته لاحقًا، حيث تبرأت وزارة الثقافة اللبنانية ونقيب الممثلين من دكتوراة محمد رمضان الوهمية وكذلك لقب سفير الشباب العربي غير الحقيقي.

القصة الكاملة لدكتوراه محمد رمضان ومنحه لقب سفير: مطلعتش «نمبر وان»

الدكتوراة الوهمية، ليست هي الأزمة الأولى لمحمد رمضان خلال العام الحالي، ولكن سبقتها عدد من الأزمات نرصدها لكم كما يلي:

الحجز على أموال محمد رمضان

خرج محمد رمضان على متابعيه في فيديو نشره عبر حسابه على «انستجرام»، خلال شهر مايو الماضي، قائلا: «صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي إيه المشكلة يعني، موظف البنك قالي لي أنا قولت أبلغك عشان متتحطش في موقف محرج أو تشتري بالفيزا ممكن متلاقيش فلوس، فقولت له الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة»، مختتمًا الفيديو بقوله «صباح الخير يا مصر».

الدولارات المفبركة وأزمة الطيار

ظهر محمد رمضان في حمام سباحة ممسكا بدولارات يلقيها في المياه، بعد ساعات من حكم المحكمة الاقتصادية بإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه لصالح الطيار أشرف أبو اليسر، في أبريل الماضي.

وعرضه هذا التصرف لانتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما جعله ينشر فيديو للدفاع عن نفسه بعد إثارة الجدل حوله، عقب نشره «فيديو الدولارات»، وأعلن حينها أن الفيديو ضمن كليب جديد.

اتهامات بإهانة إسماعيل ياسين

وأثار تجسيد الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين في مسلسل «موسى»، الذي كان يعرض في السباق الرمضاني الماضي، عاصفة انتقادات واسعة ضد محمد رمضان؛ إذ اعتبر الجمهور أن هذا الظهور لا يليق بالكوميدان الراحل، ووصل الأمر إلى أحفاد الراحل.

وقالت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»: «صحفيين كلمونا طالبين منا التعليق على مشهد في مسلسل اسمه موسى لمحمد رمضان، وعشان أنا الصراحة مبتفرجش على أعماله مكنتش فاهمة إيه سبب كل الدوشة دي، وإلحاحهم على تعليق أسرة إسماعيل ياسين، هو إيه علاقة إسماعيل ياسين بمسلسل محمد رمضان أصلا!».

وأضافت سارة: «دي مش أول مرة محمد رمضان يجيب سيرة إسماعيل ياسين»، مؤكدة: «بس أنا مش بلوم عليه، واحد تصرفاته بتثبت مشاكل نفسية أهمها عدم الثقة بالنفس والنقص اللي واضح إن الشهرة والفلوس مملوش عنده الحتة دي، وطبعا مش محتاجة أقول إيه الأسباب».

وأضافت حفيدة «أبو ضحكة جنان»: «أنا بلوم على الولد اللي أدى الشخصية اللي صفحته على التيك توك كلها إعجاب وتقدير للفنان إسماعيل ياسين، دا حتى زار السويس اللي منها إسماعيل ياسين واتصور فيها».