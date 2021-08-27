استولى على أموال مواطنين بحجة تسفيرهم.. ضبط السائق النصاب بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم، بإلقاء أحد السائقين الذي يدير شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة المصرية إلى الخارج.

المذكور استقطب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة «سائق، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة» نشاطا احتياليا غير مشروع فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى العمل بالخارج من خلال إدارة شركة «غير مرخصة» لإلحاق العمالة المصرية بالداخل، كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بقصد الاستيلاء على أموال.

ولفتت المعلومات، إلى زعم المذكور، توفير فرص عمل لهم بالفنادق والشركات الخاصة مقابل رواتب مجزية، وإعلانه بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بقدرته على توفير فرص عمل للشباب تحت ذات الزعم، حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا، مقابل تحصله على مبالغ مالية، من كل شخص بإدعاء رسوم إدارية لا ترد لطلبات التوظيف، وخطابات الترشيح للوظيفة «المزعومة» خلافا للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات، وتنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه بمقر الشركة المُشار إليها، وبحوزته «102 خطاب ترشيح للالتحاق بوظائف بعدة شركات- مجموعة من المستندات الخاصة براغبى التوظيف لضحايا- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي»، كما أمكن الاستدلال على عدد (4) من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا باستيلاء المتهم من كل منهم، على مبالغ مالية كمصاريف إدارية، لتعيينهم بإحدى الوظائف دون الوفاء بذلك، وبمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

القبض على نصاب آخر بسوهاج

وفي سياق متصل، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (3 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج)، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين قيام «حاصل على دبلوم- له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة سوهاج»، بممارسة نشاطا إجراميا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم، زاعما مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج، وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين، بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج، ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.