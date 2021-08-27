من مراكز الإدمان لمحاربة تجار المخدرات.. ضربات قاصمة وجهتها الداخلية فجرا

من مداهمة مراكز الإدمان إلى محاربة تجار السموم البيضاء «المخدرات»، هكذا كانت حملات الداخلية فجر اليوم، في محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، وألقت القبض على عصابة «الحشيش في الإسماعيلية»، وأحيلت للنيابة، التي قررت حبس أفرادها، ورصدت أيضًا مخالفات في 13 مركزًا لعلاج الإدمان في الإسكندرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

مخالفات في مراكز الإدمان

5 مخالفات رصدتها أجهزة الأمن خلال حملة أمنية موسعة على مراكز علاج الإدمان في الإسكندرية، وطالت الأيادي الأمنية 13 مركزًا لعلاج الإدمان، أسفرت الجهود الأمنية عن تسجيل تلك المخالفات، وهي عدم وجود ترخيص من الجهات الإدارية المعنية، وعدم وجود موافقات من المجلس القومي للصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، وعدم الالتزام باتباع سياسات مكافحة العدوى، وضبط عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية «مختلفة الأنواع» من تلك المراكز العلاجية.

حملات أمنية على مراكز الإدمان

وقالت مصادر أمنية إن حملات الشرطة جاءت في إطار مواصلة الجهود الأمنية في مجال تحقيق المواجهة الشاملة للإدمان ومتعاطي المواد المخدرة، واستهدفت الحملات الأمنية عددا من المراكز العلاجية غير المرخصة، التي تعالج الإدمان في الإسكندرية، وطالت جهود أجهزة الأمن 13 مركزا لعلاج الإدمان في أول العامرية والدخيلة.

ضبط 242 طربة حشيش

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 242 طربة حشيش وكمية من مخدر الآيس مع عدد من عناصر إجرامية بالإسماعيلية، وتبين من التحريات أن تلك العناصر تخصصت في تجارة المخدرات وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة في القنطرة غرب وأبوصوير، وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل تجارتهم للمخدرات، وأنهم كانوا يستعدون لترويج كمية من المخدرات قبل مداهمة الشرطة لمكانها.

حبس عصابة الحشيش في الإسماعيلية

اقتادت الشرطة المتهمين إلى النيابة العامة وتم تحريز المضبوطات، وأرسلت إلى النيابة العامة، التي قررت إرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها، وإعداد تقرير حول المادة المخدرة الموجودة بها، وموافاة النيابة به، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المخدرات.