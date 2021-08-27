كيفية التسجيل بموقع «الزهراء» للمدن الجامعية في المنيا

بدأت عمليات التسجيل علي موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية بالمنيا، للالتحاق بالسكن في المدن الجامعية للعام الدراسي 2021-2022، سواء للطلاب الجدد أو القدامى، الحاصلين علي شهادة إتمام الثانوية العامة.

تقديم طلب الالتحاق بالمدينة الجامعية

ويقدم موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية بالمنيا، عدة خدمات منها التعرف علي مواعيد التقديم للمدن الجامعية، تقديم طلب الالتحاق بالمدينة الجامعية، تسجيل دخول الطلاب، الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية، إرشادات التقديم والإقرارات.

ويتم تسجيل الدخول علي موقع الزهراء للمدن الجامعية من (هنا)، حيث يقوم الطلاب باختيار قدامي ومستجدين، ثم يتم ملء البيانات الشخصية ثم الموافقة علي الإقرار المرفق بنفس الرابط.

ضوابط ومعايير القبول بالمدن لجميع الطلاب سواء للمستجدين أو القدامى

ولم يحدد موقع الزهراء للمدن الجامعية حتى الآن الشروط والقواعد والضوابط الخاصة بالقبول بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2021-2022، مع ملاحظة أن الطلاب المستجدين هم طلاب الفرق الأولي أو الإعدادية، والطلاب القدامي هم طلاب ما بعد الفرق الأولى والإعدادية.

ومن المقرر أن تحدد إدارة المدن الجامعية بالمنيا، ضوابط ومعايير القبول بالمدن لجميع الطلاب سواء للمستجدين أو القدامى، عقب ظهور نتائج التنسيق للقبول بالكليات والمعاهد.

ويواصل فرع مكتب تنسيق القبول بجامعة المنيا استقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، الراغبين في تسجيل رغباتهم بكافة فروع الكليات عبر الخدمة المجانية علي موقع وزارة التعليم العالي.

وخصصت جامعة المنيا معملين للحاسب الآلي أحدهما بمبني «ج»، بالمدينة الجامعية بالإخصاص، خارج الحرم الجامعي، والثاني بمبني كلية دار العلوم داخل الحرم الجامعي، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام العمل بمراحل التنسيق.

وكلفت جامعة المنيا فريقًا متكاملًا من شؤون الطلاب بمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم، لضمان اختيار الكليات التي تتناسب مع ميولهم، وفقًا للنطاق الجغرافي.