خطوات تفعيل البطاقة التموينية بالتليفون المحمول

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تقديم كافة الخدمات التموينية للمواطنين حاملي البطاقة التموينية من خلال الإنترنت، ودون التوجه إلى مكاتب التموين، وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تقوم باستحداث كافة الطرق للتسهيل على المواطن طلب خدماته التموينية، وهناك إمكانية طلب الخدمة عن طريق التليفون.

طريقة تفعيل البطاقة التموينية عبر الهاتف

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المواطن يمكنه تفعيل البطاقة التموينية الخاصة به من خلال تليفونه المحمول، وذلك بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، واختيار خانة التموين، ومن خلالها يختار أول خانة وهي تفعيل بطاقة التموين، كما يمكن اتباع طريقة أخرى لتفعيل البطاقة التموينية الجديدة أو بدل التالف والفاقد من خلال الدخول على موقع دعم مصر برقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم ومدون على يمين البطاقة التموينية، وأيضًا اختيار المحافظة التابع لها البطاقة ثم الضغط على تسجيل الدخول.

التموين تستحدث خدماتها للتسهيل على المواطنين

وأضاف: « عند االضغط على تفعيل البطاقة التموينية ستظهر شاشة جديدة تحتوي علي طلب رقم قومي لصاحب البطاقة، يقوم المواطن بتسجيل الرقم القومي المطلوب ثم يضغط على التالي، ثم تظهر له رسالة تأكيد بإرسال كود تفعيل الذي جرى إرساله على رقم الموبيل الخاص به، و المدون على سيستم البطاقات مقابل خصم جنيه من من قيمة الدعم المخصص له مع أول صرف للبطاقة، ثم يقوم المواطن بالضغط على موافقة يجرى إرسال كود التفعيل إلى موبيل صاحب البطاقة عبر رسالة، و يجب على المواطن إدخال الكود المرسل في الوقت الزمني المحدد».

وتابع: «سوف يتلقى المواطن إشعار بأنه جرى التفعيل بنجاح وسيقوم السيستم بإرسال رسالة للمواطن تحتوي على الرقم السري، وبعد استلام الرقم السري بالنسبة للبطاقات الجديدة وبدل الفاقد و التالف من خلال الموقع الالكتروني دعم مصر».