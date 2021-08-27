بعد زيادة شركة «أوبر» لأسعارها.. تعرف على التطبيقات البديلة له

حالة من الجدل الواسع أثارتها شركة «أوبر» خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها رفع أسعار خدماتها عن الأسعار القديمة، في إطار حرص الشركة على حصول السائقين على أرباح مناسبة لهم، خصوصا بعد رفع أسعار البنزين، لتصل قيمة فتح العداد في خدمة «أوبر x» إلى 8 جنيهات بدلا من 7.50، والحد الأدنى للأجرة بها 13 جنيها بدلا من 12 جنيها، وفي خدمة «أوبر Comfort» تصل خدمة فتح العداد إلى 11.80 بدلا من 11 جنيها، والحد الأدنى للأجرة بها 18 جنيها بدلا من 17 جنيها.

ما جعل الكثير يلجأون إلى البحث عن شركات النقل والمواصلات البديلة لشركة أوبر، وتحميل التطبيقات الخاصة بها على الهواتف المحمولة، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشركات البديلة لشركة «أوبر» والتي يبحث عنها المواطنون بعد رفع «أوبر» لأسعارها، كالتالي:

1- Careem

يعد تطبيق Careem من أكثر التطبيقات المشابهة لتطبيق «أوبر» في استخدامه، والتي تعتمد على أن يقوم المستخدم بفتحه بعد تحميله، ثم يقوم باختيار الموقع الحالي له، ثم بعد ذلك يقوم بإدخال المكان الذي يريد الذهاب إليه، ثم يختار العميل بعد ذلك طريقة دفع الأموال التي يرغب بها، سواء كانت كاش أو ببطاقته الائتمانية، ويمكن تحميله من على متجر play store للأندرويد، ومن متجر app store لهواتف ios.

2- SWVL

يعد تطبيق SWVL، من أكثر تطبيقات النقل الجماعي استخداما، وبشكل خاص في الرحلات ذات المسافات الطويلة، إذ أنها تتيح للعميل إمكانية النقل برفقة مجموعات أخرى، ويختلف استخدام التطبيق عن التطبيقات الأخرى، فبعد أن يتم تحميل التطبي يقوم العميل بفتحه، ثم بعد ذلك يقوم بتحديد الموقع الحالي له، ثم يختار المكان الذي يريد الذهاب إليه.

ويتميز تطبيق SWVL عن غيره بأنه يتيح للمستخدم اختيار موعد الرحلة المناسب له، ويمكن تحميل من على متجر play store للأندرويد، ومن متجر app store لهواتف ios.

3- إيزي تاكسي

يعد تطبيق تطبيق إيزي تاكسي، من التطبيقات التي يجري استخدامها بكثرة في الآونة الأخيرة، إذ يتمكن المستخدم من طلب التاكسي أونلاين، وطريقه استخدامه تكون سهلة، فمبجرد تحميل التطبيق والتسجيل عليه، تستطيع اختيار موقعك الحالي، ووجهتك التي تريدها، وتؤكد الطلب، لتأتي لك السيارة التي تكون على بعد 10 دقائق منك، ويمكن تحميل من على متجر play store للأندرويد، ومن متجر app store لهواتف ios.

4- مواصلات مصر

يفضل الكثيرين من محبي استخدام تطبيقات النقل الجماعي استخدام تطبيق مواصلات مصر، إذ أنه من أبرز شبكات النقل من خلال «الأتوبيس والميني باص» عبر تطبيق «Google Maps» الموجود على حميع الهواتف المحولة، والتي تعمل بنظام «الأندرويد» والـ«IOS».

وتعد طريقة استخدامه سهلة وبسيطة للغاية، إذ أنه ومبجرد فتح التطبيق، يتم تسجيل المستخدم الجديد عليه، ثم تظهر بعد ذلك، خريطة تستطيع من خلالها تحديد وجهتك وتحديد نقطة الانطلاق ونقطة مكان الوصول وستظهر لك جميع الخطوط التي تمر بهذا المسار، ثم قم باختيار رقم الخط الذي تريد ركوبه واضغط على أيقونة الخط، ستظهر محطاته، ويمكن تحميل من على متجر play store للأندرويد، ومن متجر app store لهواتف ios.