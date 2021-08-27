مخالفًا رأي شقيقه.. سميح ساويرس يسمح باستخدام «بيتكوين» في فندقه السويسري

خالف رجل الأعمال المصري سميح ساويرس شقيقه نجيب، فيما يتعلق بالعملة المشفرة «بيتكوين»، بعدما سمح باستخدام العملة كوسيلة سداد في فندقه السويسري الفخم بجبال الألب.

وأعلن فندق شيدي أندرمات، الذي يمتلك فيه سميح حصة مسيطرة بإمكان النزلاء استخدام العملات المشفرة لدفع نفقات إقامتهم، مشيرًا إلى أنه سوف يسمح باستخدام العملتين الأشهر «بيتكوين» و «إيثيريوم»، كما سيدرس التعاملات بعملات رقمية أخرى خلال الفترة المقبلة، وبحسب وكالة «بلومبرج».

ويعد توجه «سميح» مخالفًا بشكل كبير لرأي أخيه الذي صرح قبل نحو 4 أشهر بأنه يرفض الاستثمار في «بيتكوين» لكونها عملية ذات مخاطر مرتفعة، معتبرًا إياها استثمار مماثلة لشركات توظيف الأموال، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن الاستثمار في الذهب يعد التوجه الأفضل في مقابل العملات المشفرة.

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وبحسب بيان الفندق السويسري المملوك لـ«سميح» فإن التفكير في التعامل بالعملات المشفرة جرى اقتراحه قبل 4 سنوات، لكن تم تفضيل الانتظار إلى حين استقرار الأسعار، والتأكد من سلامة المعاملات الخاصة بالبيتكوين.

«بلومبرج»: البيتكوين تجاوزت الأسبوع الماضي حاجز 50 ألف دولار

وشهدت عملة «بتكوين» المثيرة للجدل ارتفاعًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بعد تراجع حاد في قيمتها، وتجاوزت الأسبوع الماضي حاجز 50 ألف دولار، وبحسب «بلومبرج» قفز إجمالي قيمة العملات المشفرة سوقيا إلى أكثر من 2 تريليون دولار، في منتصف أغسطس الجاري.

وفي مارس الماضي، أكد البنك المركزي المصري على البنوك ضرورة الالتزام بالمادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والتي تحظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وفقا لبيان صدر عن البنك.

وشدد بيان البنك آنذاك على أن التعامل داخل مصر يجب أن يكون مقتصرًا على العملات الرسمية المعتمدة لدي «المركزي» فقط، مطالبًا المستثمرين والمدخرين بالحذر وعدم التعامل بأي عملة غير رسمية، وتحتوي على الكثير من المخاطر.