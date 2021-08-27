تزايدت معدلات بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل لقاح فيروس كورونا، وذلك من أجل الحصول على لقاح فيروس خلال الأيام المقبلة، فيما وجهت الوزارة رسالة للمواطنين بضرورة التسجيل من خلال الدخول على موقع وزارة الصحة للحصول على طلب اللقاح.

موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل اللقاح

وحددت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل اللقاح، وذلك تسهيلًا على المواطنين في أخذ اللقاح لمساعدة الدولة في خطتها للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطعيم أكبر عدد من المواطنين في الفترة المقبلة، مؤكدة أن حجز اللقاح من خلال الموقع فقط، أو الاتصال بالخط الساخن للاستفسار عن أي معلومات متعلقة باللقاح وخطوات التسجيل للحصول عليه.

خطوات موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل اللقاح

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل اللقاح:

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب فى الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

البيانات المطلوبة للحصول على لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان المصرية

- إدراج البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها، ثم الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة، ثم الوظيفة، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بك».

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «زر استكمال».

- ثم تحصل بعدها على رقم مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به عند التوجه للحصول على اللقاح.

الصحة: الأعراض الجانبية للقاح غير مقلقة

وقالت وزارة الصحة والسكان إن كل اللقاحات آمنة والأعراض الجانبية للقاح عادية، مؤكدة أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا، بل يقلل من الأعراض المصاحبة للفيروس.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في بيان عن بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر، مع عودة ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية.