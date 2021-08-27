دمياط.. التحقيق مع 21 من الفرق الطبية وشكر العاملين بوحدة كفر العرب

أحالت إدارة المتابعة بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الخليل شريف، مدير إدارة المتابعة، اليوم الجمعة، 21 شخصًا من الفرق الطبية للتحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل، خلال حملة مكثفة على الوحدات الصحية بفارسكور.

وشملت الحملات وحدات النوادرية، تفتيش السرو، البراشية، عزب العرب، كرم ورزوق، شرباص، حجاجة، كفر الشناوي، كفر العرب، الأربعين، ومركز حضري فارسكور، لمتابعة الانضباط الإداري ومراقبة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

إحالة 21 شخصًا من الفرق الطبية للتحقيق

وفي حين أُحيل 21 شخصًا من الفرق الطبية للتحقيق، وجهت الحملة الشكر لوحدة كفر العرب على وجود فريقها الطبي ومستوى النظافة الجيد.

وفي سياق متصل، عقدت إدارة الإعلام والتربية السكانية ورشة عمل بقرية كفر المنازلة بمركز كفر سعد، لتوعية المواطنين بطرق التربية السليمة والتثقيف عن طرق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وأهمية اللقاح والمبادرات الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة وما تقدمه من خدمات للمواطنين.

الندوة تتناول طرق التربية الإيجابية

تناولت الورشة طرق التربية الإيجابية، ومعرفة الدور العظيم الذي يجب أن يقوم به الأب في تربية أبنائه، وقد لاقت استحسان واهتمام الآباء بكفر المنازلة.

وفي ختام الورشة، تم عمل مناظرة هادفة بين الآباء وبعض الأبناء والاستماع إلى الرأي والرأي الآخر وطالبوا بضرورة تكرار المبادرة مع وجود الأم والأب معاً للاستفادة من معرفة الأساليب الخاصة بالتربية الإيجابية.

عُقدت الورشة بالتعاون بين مديرية الصحة ووحدتي السكان وتكافؤ الفرص بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان وصندوق مكافحة الإدمان.