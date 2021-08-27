صحيفة إيطالية: داعش أسس «عش جديد» بأفغانستان ولديه 15 ألف عنصر (خريطة)

أفادت صحيفة كورييرا ديلا سيرا الإيطالية بأن تنظيم داعش له حشد في أفغانستان يتكون من قوة قوامها من ألفين إلى خمسة آلاف شخص، مشيرة الى أن 8 إلى 14 ألف مسلح تابعين للتنظيم توجهوا في الأيام الأخيرة من باكستان وتركمانستان إلى الأراضي الأفغانية.

ذكرت الصحيفة الإيطالية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن التقديرات والأرقام تزل غير دقيقة والمصادر الموثوقة قليلة حول هذا التنظيم لكن أنشأ داعش «عش دبابير» بالفعل في مقاطعة ننجرهار الشرقية ثم انتقلت إلى منطقة كونار وجوزجان، لافتا إلى أنه يركز على التواجد في المناطق النائية وينفذ عمليات في المراكز الحضرية، من كابول إلى قطاع باغرام.

وذكرت الصحيفة الإيطالية في تقريرها عن التنظيم حول داعش في أفغانستان أن داعش حاليا في صفوفها مقاتلين محليين وأجانب، وقد اجتذبت القيادة مسلحين ساخطين، ومنشقين من القاعدة، وعناصر من باكستان والهند وحتى بنجلادش ولا يستبعد وجود متطوعين من أوروبا.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي تبني الهجوم المزدوج الذي وقع في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، أمس الخميس، وأوقع نحو 100 قتيل بينهم 13 جنديا أمريكيا، مشيراً إلى أن ما حدث في مطار العاصمة الأفغانية هو انفجارين انتحاريين.

وتداولت حسابات مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي على وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر رسالة من الإرهابي المنتحر قبيل تنفيذ العملية في المطار.

ونشرت الصحيفة الإيطالية خريطة لتواجد التنظيم في أفغانستان.

ووقع الانفجار الأول عند بوابة «آبي» المؤدية إلى مطار كابول، حيث كانت تكتظ المنظمة بحشود الأفغان الراغبين في الفرار من بلادهم بعد سيطرة حركة طالبان عليها، فيما وقع الانفجار الثاني عند مدخل فندق «بارون» القريب وهو ما تسبب في مقتل 95 شخصا، فيما تفيد توقعات بأن الرقم قد يكون أكبر بكثير.