حطيت لها السم فى العصير.. تاجر يروي تفاصيل قتل ابنته لزواجها دون علمه

«قلت لها خلاص يا حبيبتى أنا عفيت عنك، وهنبدأ صفحة جديدة»، الكلمات السابقة لتاجر يدعى «ح .م» 56 سنة، من منطقة الخانكة بالقليوبية، قالها وهو يروي فى التحقيقات تفاصيل قيامه باستدراج ابنته «هناء» 20 سنة، كى يقتلها، بعد أن تركت منزل الأسرة، لمدة 7 أشهر ثم اتصلت به وأخبرته أنها تزوجت من شاب أحبته وتقيم معه فى القاهرة، فقرر استدراجها بحجة عفوه عنها، ثم انفرد بها وطلب منها أن تحصل على الطلاق من زوجها والزواج من ابن عمها، لكن الابنة رفضت، فأعد لها الأب كوب عصير مسموم، ولحظات وفقدت الابنة وعيها فأكمل الأب جريمته بخنقها حتى فارقت الحياة.

ابنتى هربت من المنزل 7 أشهر ومرغت سمعتنا في الوحل

فى التحقيقات يروى الأب تفاصيل جريمته بقوله إن ابنته جلبت له العار ومرغت سمعته وتقاليد العائلة فى الوحل بزواجها دون علمه، وهروبها من منزل وتزوجت من شخص آخر غير ابن عمها لم يتمالك نفسه، مشيراً إلى أنها تركت المنزل منذ 7 أشهر تقريباً ولم تخبر أحداً، حتى اتصلت به تليفونياً وأخبرته أنها تزوجت فقرر الانتقام فاستدرجها ، ووضع السم لها فى العصير وخنقها حتى يتخلص من عارها بعد أن رفضت ترك زوجها لتتزوج من ابن عمها

تزوجت من وراء ظهرى

وتابع الأب: «لم أكن أعلم فى البداية إلى أين هربت حتى أخبرنى بعض أفراد الأسرة أنهم شاهدوها تسير بصحبة أحد الأشخاص، بعدها اتصلت بى وقالت لى إنها تزوجت وأقامت بالقاهرة»، ومن جهته وبطريقته تأكد الأب من صحة المعلومات بأن ابنته تزوجت من ذلك الشخص بعد قصة حب

طلبت منها الانفصال عن زوجها فرفضت

وأوضح الأب أنه حاول إقناع ابنته وزوجها بنسيانه لواقعة هروبها وزواجها دون علمه، وقام بالاتصال بزوج نجلته وقال له إنه يريد أن يبدأ صفحة جديدة معه ومع ابنته، التى توجهت بنفس اليوم لمنزل والدها على الفور، وصلت الفتاة المنزل الذى يقع بمدينة الخانكة وجلست تعتذر لوالدها عما فعلته وهروبها من المنزل، فطلب منها الانفصال عن زوجها والزواج من نجل عمها طبقاً لتقاليد العائلة ولكنها رفضت وقبلت يده وهى تستعطفه ألا يجبرها على ذلك، فقرر التخلص منها بطريقته.

أضاف المتهم: «على الفور قررت التخلص منها فقمت بوضع المبيد الحشرى لها وبعد مرور عدة دقائق بدأت تشعر بألم فى بطنها حتى سكنت حركاتها فقمت بخنقها».

تم القبض على الأب المتهم وإحالته للنيابة، وبعد عدة جلسات تحقيق تمت إحالته للمحاكمة الجنائية، وقضت المحكمة أمس الأول بإعدامه شنقا.