شقيق ياسمين عبد العزيز يرسل رسالة لها بعد مرضها

تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خضوعها للعلاج في سويسرا، بعد إجرائها مؤخرًا عملية جراحية في مصر، وسفرها إلى الخارج، بعد تدهور حالتها الصحية، لذلك حرص شقيق ياسمين عبد العزيز، على توجيه رسالة لها.

شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجه لها رسالة

ونشر وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز صورة لها، عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك، وعلق عليها قائلا: «يلا ارجعي وحشتينا».

ورسالة شقيق ياسمين عبدالعزيز، جعلت الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير، متمنين أن تعود ياسمين عبد العزيز مرة أخرى إلى جمهورها بعد غياب طويل، بسبب تعرضها لوعكة صحية فى الفترة الأخيرة.

تفاصيل العملية الجراحية لياسمين عبدالعزيز

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خضعت لعملية جراحية فى الرحم، أعلن عنها الفنان أحمد العوضي، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك منذ فترة، طلب من جمهوره خلالها الدعاء لزوجته.

وبالفعل خضعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز للعملية الجراحية، لكنها تعرضت لمضاعفات جعلت حالتها الصحية تتدهور بشكل كبير ولهذا الأمر قررت السفر إلى سويسرا لاستكمال العلاج هناك وبالفعل هى الآن تجرى فحوصات طبية ويشرف على علاجها عدد من الأطباء لحين استقرار حالتها وتحسنها بشكل كبير.

مسلسل «اللى ملوش كبير»

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كانت شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل اللى ملوش كبير، والتي شاركت فى بطولته بجانب أحمد العوضي ودينا فؤاد وخالد الصاوي ودنيا عبدالعزيز وخالد سرحان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسمين وإخراج مصطفى فكري.