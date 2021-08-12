أول تحرك تجاه طبيب ياسمين عبد العزيز.. المستشفى يحقق في الواقعة

كشفت مصادر مطلعة على تفاصيل العملية التي أجريت للفنانة ياسمين عبد العزيز، عن أن تحقيقا داخليا يجرى حاليا في المستشفى الذي أجريت به العملية لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ طبي حدث خلال العملية أم لا.

وتوعد الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس، من تسبب في تدهور الحالة الصحية لزوجته بالحساب بالقانون، مستخدمًا تعبيرات «تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي» في وصف ما جرى في العملية.

الطبيب المعالج لياسمين عبد العزيز مشهود له بالكفاءة

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجراح الذي أجرى العملية، مشهود له بالكفاءة، لكن الأمر يخضع لمراقبة ومراجعة، حرصا على التأكد من كل شيء، موضحًا أن غالبية الأساتذة من الأطباء ليسوا من العاملين في المستشفى، وإنما يصنفون على أنهم من الأطباء الزائرين الذين يتعاملون مع المستشفى، فيما يكون دور المستشفى تقديم الرعاية الطبية فقط.

كما أكدت المصادر أن ذلك هو نهج كافة المستشفيات الخاصة، موضحًا أن هناك لجان في كافة المستشفيات تدقق في مدى كفاءة هؤلاء الأساتذة لاعتمادهم في جدول الأساتذة المتعاملين في المستشفى والاستغناء عن غير الأكفاء.

تفاصيل سفر الفنانة ياسمين عبد العزيز لاستكمال علاجها في سويسرا

وسافرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أول أمس الثلاثاء، إلى سويسرا التي أجرت بها عملية قيصرية منذ 10 سنوات، لاستكمال رحلتها العلاجية.

وقال مصادر إن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تحتاج حاليا لعملية تعديل مسار، على حد تعبير المصادر، نتيجة للثقب الذي حدث في القولون خلال العملية، التي وصفها الأطباء بالمعقدة.

وأبلغ العاملون في المطار بقرب وصول ياسمين عبد العزيز في الثامنة من صباح الثلاثاء، بينما وصلت في سيارة إسعاف مجهزة طبيا في حدود الساعة 3 عصرا، وكانت تقف على قدميها، إلا أنها كانت في حالة إعياء شديدة.