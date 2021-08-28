10 نصائح طبية لعلاج الدوخة.. «متحطش رجل على رجل»

تعد الدوخة من الأمراض التي تصيب الإنسان في مختلف الفئات العمرية وتتعدد أعراضها ومسبباتها الطبية، ويستعرض هذا التقرير 10 نصائح طبية ذكرها الدكتور وليد شوقي عطية، الباحث المصري بكلية الطب جامعة نيويورك، لتلافي الإصابة بالدوخة، حيث قال إنه عند تغيير وضع الجسم من النوم أو الجلوس للوقوف فجأة، يؤدى إلى نقص الدم الذى يصل للمخ، لأن كمية كبيرة من الدم تتجمع فى النصف الأسفل من الجسم مما يؤدى إلى نقص ضغط الدم لعدة ثوان، حتى يستعيد الجسم السيطرة، لافتا إلى أن هذا يسمى «هبوط ضغط الدم الانتصابى» أو «انخفاض ضغط الدم الوضعى».

علاج الدوخة

وحذر وليد شوقي في استشارة طبية يقدمها بشكل دوري عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، من أن خطر الدوخة يكمن فى الوقوع خاصة كبار السن، فالوقوع قد يتسبب فى كسور وغيرها من الإصابات.

وقال «شوقي»، إن هناك بعض التغييرات التي يمكن اتباعها لإنهاء مشكلة الإصابة بالدوخة وهي:

1- شرب كميات كبيرة وكافية من المياه لأنها تزيد من كمية الدم، وهذا يمنع هذا الانخفاض.

2- تجنب التعرض للحرارة الشديدة لأنها تزيد العرق مما يؤدى لفقدان السوائل وبالتالى نقص حجم الدم وانخفاض الضغط، كما أن الحرارة الشديدة تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية فى الجلد فتستوعب هذه الأوعية دما أكثر مما يؤدى لانخفاض الضغط أكثر ونقص الدم الواصل للمخ.

3- رفع رأس السرير عند النوم.

4- لا تضع رجلا على رجل عند الجلوس.

5- يكون الوقوف بالتدريج ولا يكون سريعا.

6- بعد الوقوف تأكد من عدم وجود دوخة قبل المشى لتجنب الوقوع.

ارتفاع ضغط الدم

7- لو لم يكن لديك ضغط دم مرتفع، قد ينصحك طبيبك بزيادة الملح في الأكل، إن لزم الأمر، لتغيير الضغط المفاجئ لأقل من المعتاد لذا يقل الدم الواصل للمخ.

لا تقف ثابتا لفترة طويلة

8- لو حدثت أكثر بعد الأكل أو ضغط يقل بعد الأكل فهذا نظرا لأن دم أكثر يتجه للمعدة بعد الأكل فعليك بتقسيم الوجبات وعدم تناول وجبات كبيرة.

9- تحريك القدمين أثناء الوقوف ولا تقف ثابتا لفترة طويلة لأن هذا يجعل العضلات تساعد فى دفع الدم وعدم بقائه بكميات كبيرة فى الأطراف السفلية.

10- إن لم تسيطر كل هذه النقاط تحدث إلى طبيبك لينصحك بالعلاج المناسب.