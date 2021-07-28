اعرف أسباب الدوخة الصباحية أثناء النهوض من النوم.. بينها فشل القلب

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان إن معظم الناس يعانون من الدوخة من وقت لآخر والتي قد تظهر بطرق مختلفة تشمل الشعور بالإغماء، الدوار، الشعور بعدم التوازن، والإحساس بالدوران، وبشكل عام فإن الدوخة الصباحية لا تعد مدعاة للقلق، حيث إن الشعور بالدوخة في الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة قد يكون نتيجة للتغيير المفاجئ في التوازن بالتزامن مع تغير وضعية الجسم من الاستلقاء إلى الوقوف.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن انخفاض سكر الدم لا يقتصر على مرضى السكري فقط فيمكن أن يصيب أي شخص بالدوار رغم عدم مرضه بالسكري، فقد يشعر الشخص بالدوخة بعد الاستيقاظ أو عند محاولة النهوض من السرير وقد يكون ذلك ناجما عن بعض الأسباب الطبية، فما أسباب الدوخة الصباحية؟

1. الجفاف

يعد الجفاف من أحد أكثر أسباب الدوخة الصباحية شيوعًا حيث إن عدم شرب الماء والسوائل الأخرى بشكل كافٍ وخاصةً لعدة ساعات قبل موعد النوم يسبب الإصابة بالجفاف صباحًا، وذلك لأن قلة السوائل تصعب عمل الدماغ والجسم بشكل صحيح، ما قد يؤدي إلى الدوخة.

2. انخفاض سكر الدم

يمكن أن تكون الدوخة الصباحية علامة على انخفاض نسبة السكر في الدم خاصةً قبل تناول الطعام في الصباح، كما أن الإصابة بداء السكري وأخذ الأنسولين أو الأدوية الأخرى يمكن أن يسبب نقص السكر في الدم صباحًا عند عدم تناول طعام كافٍ من الليلة السابقة أو إذا كانت جرعة الدواء مرتفعة جدًا.

3. توقف التنفس أثناء النوم

يعد توقف التنفس أثناء النوم حالة تجعل الشخص يتوقف عن التنفس لعدة ثوان في كل مرة طوال الليل مما يقلل من كمية الأكسجين في الدم ويسبب الشعور بالدوخة.

كما أن توقف التنفس أثناء النوم يمنع المصاب من الحصول على قسط كافٍ من النوم ومن المعروف أن قلة النوم تسبب الشعور بالضعف، التعب، الترنح، التوعك وعدم التوازن.

4. بعض الأدوية

يمكن أن تسبب العديد من الأدوية دوخة صباحية أو في أوقات أخرى من اليوم والتي تشمل مضادات الاكتئاب، الأدوية المضادة للنوبات، أدوية ضغط الدم، أدوية الحساسية، أدوية البروستاتا والمهدئات.

لا بد من مراجعة الطبيب إذا كنت تعتقد أن أحد أدويتك يسبب لك الشعور بالدوخة فقد تكون بحاجة إلى إجراء تعديلات على الجرعة أو نوع الدواء.

5. التهاب التيه

إن التهاب التيه هو في الغالب عدوى فيروسية وغالبًا ما يحدث بعد نزلة البرد أو الإنفلونزا أو قد يكون عدوى بكتيرية في الأذن الداخلية التي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الشخص، مما قد يكون أحد أسباب الدوخة الصباحية.

يمكن أن يسبب التهاب التيه أحيانًا صعوبة في الوقوف أو البقاء في وضع عمودي خاصةً عند النهوض من السرير وقد يترافق مع العديد من الأعراض الأخرى ومنها:

ألم الأذن، الصداع، رنين أو طنين في الاذن عدم وضوح الرؤية أو ضعفها، الغثيان أو القيء.

6. فشل القلب

أحد أسباب الدوخة الصباحية هي فشل القلب حيث يعني أن القلب لا يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم كما ينبغي وقد لا يستطيع القلب تحمل الانخفاض الطبيعي في ضغط الدم عند الوقوف عندما يكون فشل القلب شديدًا نتيجةً لذلك تحدث الدوخة.