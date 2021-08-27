«مياه» القناة: لدينا الإمكانيات لإصلاح الأعطال المفاجئة في زمن قياسي

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، أنه أصبح لدينا الإمكانيات لإصلاح الأعطال المفاجئة في وقت قياسي، حيث تمكنا من إصلاح عدد من الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات مياه الشرب خلال 24 ساعة الماضية، في القطاعات الثلاثة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لافتًا إلى أنه تابع لحظة بلحظة عمليات الإصلاح التي تم الانتهاء منها، وذلك للعمل الدائم لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

التجاوب الفوري والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه

وقال عصمت، في بيان عن الشركة، إنه أصدر تعليمات مشددة بالتجاوب الفوري والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فترة زمنية وجيزة، للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس.

إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر «6 بوصة» طريق نفق الشهيد احمد حمدي

وأضاف عصمت أنه تم إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه «قطر 6 بوصة»، بطريق نفق الشهيد أحمد حمدي، وإصلاح خط المياه الرئيسي «قطر 8 بوصة» المغذي لقرية الرائد بمنطقة حي فيصل بالسويس، وإصلاح خط مياه «280 مم» بمنطقة كوبري الجوهري أبوعارف، تحت إشراف مباشر من عياد نجيب، رئيس شبكات السويس.

إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه «قطر 6 بوصة» على طريق «الإسماعيليةـ السويس»

وأشار إلى أنه تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 6 بوصة على طريق الإسماعيلية ـ السويس أمام مركز شرطة فايد، تحت إشراف مباشر من المهندس أحمد علي رئيس منطقة فايد، كما تم إصلاح كسر في خط مياه قطر 2 بوصة بمنطقة الغطوس، وإصلاح كسر في خط مياه خلف مركز شباب القنطرة شرق، تحت إشراف مباشر من المهندس محمد ممدوح، رئيس شبكات القنطرة شرق.

تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي

وأضاف عصمت أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتًا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.