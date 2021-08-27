خطوبة الفنانة ريم سامي على يومين.. وتامر حسني يحيي الليلة الثانية

احتفلت الفنانة ريم سامى، مساء أمس الخميس، بخطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن في الساحل الشمالى، بحضور العائلتين والأصدقاء المقربين، وكذلك عدد من الفنانين على رأسهم ماجد المصرى وأحمد زاهر وإدوارد وإلهام شاهين وهنادى مهنى، والإعلامية هالة سرحان.

اليوم الثاني من خطوبة ريم سامي

المفاجأة الكبرى، أن حفل خطوبة ريم سامى لم ينتهِ بعد، إذ إن أسرة ريم، وتحديدا شقيقها المخرج محمد سامي، قرر أن يكون الحفل على يومين، الخميس للعائلة وأصدقاء العروسين، واليوم الجمعة، يستكمل الحفل بحضور كل الوسط الفني، حيث وجه سامى الدعوة لعدد كبير من النجوم والنجمات، لحضور حفل الخطوبة في اليوم الثاني اليوم.

تامر حسني يحيي اليوم الثاني

ومن المقرر أن يتواجد النجم تامر حسنى ويغنى في الحفل، وأيضاً تم الاتفاق مع أكثر من مطرب للغناء في الحفل الذى يقام على أجواء ساحرة مثل ألف ليلة وليلة، كما يتواجد أيضاً في اليوم الثانى لحفل الخطوبة اليوم عدد كبير من نواب مجلس الشعب.

وشهد اليوم الأول من حفل خطوبة ريم سامي، تفاعل كبير من الحضور بالرقص والغناء، حيث غنت مي عمر، بمشاركة أكرم حسني أغنية «إن جيت للحق»، التي قدماها ديو في مسلسل «لؤلؤ»، وسط رقص وتفاعل كبير من كل المتواجدين في الحفل.

قدمت ريم سامي عددًا من الأعمال الدرامية كان بدايتها في مسلسل «البرنس» مع محمد رمضان العام قبل الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وبعدها قدمت مسلسل «نسل الأغراب» مع أحمد السقا وأمير كرارة العام الماضي، كما تستعد ريم في الوقت الحالي، لقراءة أكثر من سيناريو، للاستقرار على أحد منهم، لكي تبدأ التصوير به، وعن السينما، فمن المقرر أن تدخل بعد الخطوبة أحد الأفلام التي لم تفصح عن تفاصيلها حتى الآن.