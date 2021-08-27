حفلة محمد منير تتصدر محركات البحث بعد غنائه على كرسي

بعد غياب طويل عن الساحل الشمالي بسبب مرضه، أحيا محمد منير مساء أمس، حفلا غنائيا كبيرا على خشبة المسرح الروماني بعد افتتاحها من أكثر من أسبوع، وتصدر حفلة محمد منير التريند بمجرد بدايتها، وبدأت حفلة محمد منير بظهوره وهو يجلس على كرسي وذلك لعدم قدرته على الحركة بسبب العمليات الكثيرة التي تعرض لها في الأشهر الماضية.

هتافات الجمهور لمنير

وبمجرد دخول محمد منير على خشبة المسرح أخذ الجميع يهتف باسمه مرددين هتافات وعبارات «الكبير كبير يا محمد يا منير» رافعين صورًا ولافتات مكتوبًا عليها «بنحبك يا منير»، ليردد بعدها محمد منير قائلًا: «أنا بحبكم وحشتوني»، وبعدها قدم محمد منير عددًا كبيرًا من أغانيه التي أخذ جمهوره يرددها، ومنها أحمر شفايف وشيكولاته وهيلا هيلا.

وأحيا الحفل مع منير النجمة روبي والتي صعدت على المسرح وقدمت عددًا من أغانيها منها التي اشتهرت بها في البداية وكانت سببًا في شهرتها مثل «ليه بيداري»، وعدد آخر من الأغاني الأخرى مثل «قلبي بلاستيك» و«أمك وأبوك» و«لازقة خفاش» و«حتة تانية»، وغيرها من الأغاني، وأدت روبي خلال الحفل العديد من رقصاتها التي اعتادت عليها في كل حفلاتها السابقة.

أزمات حفلة منير

وكان هناك قبل الحفل الكثير من الانتقادات الموجهة لمنظمي الحفل بسبب جمع روبي التي وصفها العديد بأنها مؤدية وليست مطربة ومنهم حلمي عبد الباقي ومنتج أغنيتها «حتة تانية» وليد منصور، وكان من ضمن هذه الانتقادات أنه لا يجب وضع صوت بحجم صوت منير بجانب روبي.

ومن الانتقادات التي وجهت أيضا لمنظمي الحفل كانت عن ارتفاع سعر التذكرة من 300 إلى 600 جنيه بعد انضمام روبي إلى الحفل، وقال منظمو الحفل ردًا على ذلك الأمر، أن سعر الحفل موحد بداية من افتتاح المسرح بداية من حفل تامر حسني ولم يتم تغيير سعر الحفلات من حفل إلى آخر.