غنى جالسًا وداعب الجمهور.. مشاهد في حفل محمد منير بالساحل الشمالي

مشاهد عديدة شهدها حفل محمد منير بالساحل الشمالي، أمس، الذي كان الحفل الأول لـ «الكينج» بعد ما يقرب من 4 سنوات من الغياب عن الحفلات الصيفية بسبب مرضه، حيث كانت آخر حفلاته في «بورتو مارينا» عام 2017.

حفل محمد منير بالساحل الشمالي «كامل العدد»

وشهد حفل محمد منير بالساحل الشمالي حضورا كبيرا، حيث حرص عدد كبير من جمهور «منير» على حضور أحدث حفلاته التي رفعت لافتة «كامل العدد».

بدأ«الكينج» الحفل بغناء «هيلا هيلا»، وخلال الحفل الذي استمر على مدار ساعتين، قدم مجموعة من أشهر أعماله منها «أحمر شفايف» و«شيكولاتة» التي تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الجديدة.

الجمهور يهتف لمحمد منير في حفل الساحل الشمالي «الكبير كبير»

قدم محمد منير حفل الساحل الشمالي وهو جالس على كرسي بسبب ظروف حالته الصحية، وهو مشهد أصبح معتادا في حفلاته الأخيرة، وبالرغم من ذلك أشعل حماس الجمهور الذي استقبله بهتاف «الكبير كبير يا منير»، ليرد عليهم «أنا مش كبير.. الشعب المصري وقيادته هما اللي كبار».

وتنوع حضور حفل محمد منير بالساحل الشمالي، من حيث الفئات العمرية المختلفة، وعبر عن سعادته بتواجده معهم، قائلا: «أنا سعيد جدا بهذا الجو الأسري معاكم»، وحرص «الكينج» على المزاح مع الفئات أصغر سنا، «طبعا مفيش مذاكرة، ولا مدارس جيل مرزق».

وطرح الفنان محمد منير خلال الفترة الماضية عدد من الأغاني ضمن ميني ألبوم بعنوان «باب الجمال»، كان آخرها أغنية «أنا رايق» كلمات نور الدين محمود، ألحان أحمد عمار، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، وقام بتصويرها على طريقة الـ «فيديو كليب» وحققت مشاهدات قاربت المليون، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، منذ طرحها في 11 أغسطس الجاري.

وتعتبر «أنا رايق» الأغنية الرابعة في ألبوم «باب الجمال»، وذلك بعد طرح «اللي باقي من صحابي»، «زوق» و«باب الجمال»، ويتابع «الكينج» طرح أغاني الألبوم تباعا.