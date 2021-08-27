محمد منير يشدو جالسا وروبي ترقص في حفل الساحل الشمالي.. صور

أحيا النجم الكبير محمد منير، والفنانة روبي حفلهما الغنائي الكبير الذى أقيم خلال الساعات الماضية فى مدينة مارينا بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري غفير.

محمد منير يبدأ حفله على نغمات «هيلا هيلا» ويجلس على كرسي

الحفل أقيم فى المسرح الروماني، من تنظيم «mwm»، تحت إشراف محمود بخيت رئيس مجلس الإدارة، وغنى الكينج على مدار ساعتين باقة من أشهر أغانيه التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، فيما شهد الحفل تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور، حيث شهدت منافذ بيع تذاكر الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور.

صعد «منير» إلى المسرح على نغمات «هيلا هيلا»، وظهر وهو جالس على كرسي لعدم قدرته على الغناء واقفا، وقدم خلال الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياته.

يذكر أن الحفل هو الأول لـ محمد منير فى الساحل الشمالي بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 4 سنوات.

في حين صعدت روبي على نغمات «ليه بيداري»، في الحفل الثالث لها هذا الصيف فى الساحل الشمالي، والذي قدمت خلاله نخبة من أهم وأشهر أغنياتها الجديدة منها «حتة تانية وقلبي بلاستيك ولازمة خفاش وأمك وأبوك».

روبي تصعد على نغمات أغنية «ليه بيداري كده»

حدد منظمو حفل محمد منير وروبي، سعر تذكرة دخول الحفل بـ600 جنيه، الأمر الذي جعل جمهور الفنان محمد منير يثيرون الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن كان من المقرر أن تكون أسعار تذاكر الحفل 300 جنيه فقط.

شهدت منافذ بيع تذاكر الحفل، إقبالا كبيرا من الجمهور الذى ملأ المسرح عن آخره وقدم الفنان أحمد عصام فقرات مبهرة للفاير شو، بمشاركة مهندس الصوت عماد نبيل والإضاء طارق صبرى، والمسرح للعالمي تامر فوزى.