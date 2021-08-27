إصابة 9 بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة وغرق شخص في بورسعيد

أصيب 9 أشخاص، بينهم أربع أطفال، اليوم، في انقلاب سيارة كانت تقلهم بطريق بورسعيد دمياط، بسبب السرعة الزائدة، كما تم انتشال غريق من البحر أثناء قيامه بالسباحة.

«الوطن» تنشر أسماء المصابين في انقلاب سيارة غربي بورسعيد

كان اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم إخطارا بانقلاب سيارة وإصابة 9 مواطنين، غربي بورسعيد، وتبين من الإخطار إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الزهور، وبفحص هويتهم والكشف الطبي عليهم تبين أنهم: ملك أحمد محمد 3 سنوات، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم تحويلها لمستشفى السلام، ونيرة أحمد خالد، 21 سنة، مصابة بكدمات بالصدر وسحجات بالجسم، وأحمد خالد محمد، 4 سنوات، مصاب بكدمة بالساعد الأيمن، وكدمات بالقدم، وخالد أحمد، 18 سنة، وهرب فور دخوله المستشفى، أحمد محمد سلامة، 51 سنة، مصاب بكسر باليد اليمنى، وتم عمل جبس للكسر، رباب علي عبد العال، 34 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم والرقبة، خالد محمد سلامة، 52 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، زياد خالد محمد، 3 سنوات، مصاب بكدمات بالقدمين، آية خالد محمد، 13 سنة، مصاب بكدمات بسيطة متفرقة بالجسم.

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات وسؤوال المصابين لمعرفة ملابسات الحادث، بينما انتقل رجال مباحث المرور إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينة، ورفع السيارة عن نهر الطريق للعمل على السيولة المرورية للطريق.

غرق شخص في مياه البحر خلف نادي الأبطال

من جانب آخر، لقى شخص مصرعه غرقا في مياه البحر المتوسط خلف نادي الأبطال غربي بورسعيد أثناء قيامه بالسباحة في البحر.

كان اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطار من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم إخطارا من مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل يفيد بوصول أشرف مصطفي السيد سالم، 55 سنة، جثة هامدة بإدعاء الغرق خلف نادي الأبطال.

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات وسؤال شهود الحادث لمعرفة ملابسات الواقعة.