أكلوا فراخ باللحمة.. خروج 7 مصابين بالتسمم من مستشفى قنا العام واستمرار احتجاز 3 أطفال

صرح مسؤولو مستشفى قنا العام بخروج 7 مصابين بالتسمم، اليوم الجمعة، بعد تلقيهم العلاج الكامل، إثر تعرضهم لحالة تسمم غذائي لتناولهم وجبة «كوردن بلو»، فيما استمر احتجاز 3 أطفال من أفراد الأسرة المكونة من 10 أشخاص، لتلقي العلاج في قسم الأطفال .

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن الأسرة المكونة من 10 أشخاص أصيبت بتسمم إثر تناولهم وجبة فراخ باللحمة «كوردن بلو»، وجرى إخضاعهم لعملية غسيل معدة واستقرت حالة 7 من بينهم وصرح بخروجهم فيما يخضع 3 أطفال للرعاية الطبية حتى التأكد من استقرار الحالة، مشيرا إلى أن أطباء قسم الأطفال يتابعون حالة الأطفال الثلاثة لتقديم العلاج لإتمام شفائهم وخروجهم بالكامل.

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا في الساعات الأولى من صباح اليوم، يفيد بتسمم أسرة كاملة بمنطقة الصعايدة في مدينة دشنا، إثر تناولهم وجبة غذائية.

على الفور نقلت 5 سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتبين أن الأسرة مكونة من 10 أفراد هم: «شهربان محمد طلب 72 عاما، عبد الله محمد 17 عاما ، ومروة سيد 43 عاما، وأولادها، أحمد محمد عبد الهادي، ومحمود، وإبراهيم، وعلي، وحسن، وعبد الرحمن، وفاطمة»، جرى إخضاعهم للرعاية الطبية وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.