صور وأدعية مستمرة.. إيمي سمير غانم لا تنسى والديها الراحلين

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورا تجمعها بشقيقتها مع والديهما الراحلين، وانهالت عليها التعليقات من الجمهور، دعما لها، داعين لوالديها بالرحمة والمغفرة لدلال عبد العزيز وسمير غانم، والصبر لإيمي ودنيا.

وكانت إيمي نشرت الخميس الماضي رسالة لوالدتها دلال عبد العزيز، عبر حسابها على «إنستجرام»، أعربت خلالها عن مدى احتياجها لها هذه الفترة قائلة: «بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك، الحمد لله على كل شيء، ربنا يرحمك يا رب»، لتنهال بعدها الدعوات ورسائل المساندة والمواساة من الوسط الفني لها ولشقيقتها.

وتحرص إيمي وشقيقتها دنيا، على زيارة قبر والديهما بشكل أسبوعي، بعد وفاتهما متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

كما اعتادت إيمي على الدعاء لوالديها، منذ وفاتهما، بنشر «بوستات» عبر السوشيال ميديا، وكان آخرها دعاء نشرته الأسبوع الماضي، عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام»، قائلة: «اللهم ارحم والديّ سمير غانم ودلال عبدالعزيز، واغفر لهما وآنس وحشتهما، ووسع قبرهما، اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم ارحمهما رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبرهما في نور دائم لا ينقطع، واجعلهما في جنتك آمنين مطمئنين يا رب العالمين، اللهم افسح لهما في قبرهما مد بصرهما».

وأضافت: «اللهم افرش قبرهما من فراش الجنة، اللهم ارحمهما، ولا تطفئ نور قبرهما، اللهم ارحمهما بقدر ما تمنيت لهما البقاء، اللهم أذقهما من النعيم ما وعدت به المؤمنين الصابرين، اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعلهما في نعيم دائم غير منقطع، ووسع مدخلهما».