إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة: «بتعذب من غيرك»

وجهت إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك الحمد لله على كل شيء، ربنا يرحمك يا رب»

وتعيش إيمي وشقيقتها دنيا حالة نفسية سيئة، بعد وفاه والديهما الفنان سمير غانم والفنانه دلال عبدالعزيز، إثر إصابتهما بتداعيات فيروس كورونا.

إيمي تدعو لوالديها

وكتبت إيمي الخميس الماضي، عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور الشهير «انستجرام»، قائلة: «اللهم ارحم والداي سمير غانم ودلال عبدالعزيز، واغفر لهما وآنس وحشتهما، ووسع قبرهما، اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار».

وأضافت الفنانة الشابة: «اللهم ارحمهما رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبرهما في نور دائم لا ينقطع، واجعلهما في جنتك آمنين مطمئنين يا رب العالمين، اللهم افسح لهما في قبرهما مد بصرهما».

وتابعت إيمي سمير غانم: «اللهم افرش قبرهما من فراش الجنة، اللهم ارحمهما، ولا تطفئ نور قبرهما، اللهم ارحمهما بقدر ما تمنيت لهما البقاء، اللهم اذقهما من النعيم ما وعدت به المؤمنين الصابرين، اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعلهما في نعيم دائم غير منقطع، ووسع مدخلهما».