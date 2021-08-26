فنانون يدعمون إيمي سمير غانم بعد رسالة مؤثرة لوالدتها: قلوبنا معاكي

رسالة مؤثرة كتبتها الفنانة إيمي سمير غانم، لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها على إنستجرام، أعربت فيها عن حبها لوالدتها، كما دعت لها بالرحمة قائلة: «بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك، الحمد لله على كل شيء، ربنا يرحمك يا رب»، لتنهال بعدها الدعوات ورسائل المساندة والمواساة من الوسط الفني لها ولشقيقتها.

أول المعلّقين على المنشور كانت الفنانة إسعاد يونس، قائلة: «قلبي عندك ومعاكي يا بنتي أنتِ ودنيا، الله يطبطب على قلوبكم ويصبركم ويصبرنا ويلهمنا الصبر والقبول»، وبعدها علّق الفنان شيكو: «ربنا يرحمها ويصبركم».

بوسي شلبي: الصبر والدعاء والصدقة يا حبيبتي

وأضافت الفنانة بدرية طلبة: «ربنا يرحمهم ويصبرهم على فراقهم»، وعلّقت الإعلامية بوسي شلبي: «الصبر والدعاء والصدقة يا حبيبتي».

إيمي سمير غانم تزور قبر والديها

وتحرص إيمي وشقيقتها دنيا، على زيارة قبر والديهما الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، كل جمعي، بعد وفاتهم متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

كما تحرص إيمي منذ وفاة والديها، على نشر أدعية لهم عبر السوشيال ميديا، وكان آخر دعاء نشرته الخميس الماضي عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام»، قائلة: «اللهم ارحم والداي سمير غانم ودلال عبدالعزيز، واغفر لهما وآنس وحشتهما، ووسع قبرهما، اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم ارحمهما رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبرهما في نور دائم لا ينقطع، واجعلهما في جنتك آمنين مطمئنين يا رب العالمين، اللهم افسح لهما في قبرهما مد بصرهما».

وأضافت: «اللهم افرش قبرهما من فراش الجنة، اللهم ارحمهما، ولا تطفئ نور قبرهما، اللهم ارحمهما بقدر ما تمنيت لهما البقاء، اللهم أذقهما من النعيم ما وعدت به المؤمنين الصابرين، اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعلهما في نعيم دائم غير منقطع، ووسع مدخلهما».