مجلس نقابة الإعلاميين ينعى حمدي الكنيسي: كان رمزا إعلاميا كبيرا

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى وفاة الإذاعي القدير حمدي الكنيسي، الذي وافتة المنية اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

رمز إعلامي كبير

وقال نقيب الإعلاميين، في بيان للنقابة منذ قليل، إن الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي كان رمزا إعلاميا كبيرا وأستاذا وأبا، تعلمنا منه الكثير على المستوى الشخصي والأخلاقي، والعمل الإداري والمهني، وهو من رواد الإذاعة المصرية، حيث التحق بها عام 1963 وقدم العديد من البرامج منها «ليالي الشرق»، و«الرياضة العربية في أسبوع»، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

وقاد قوافل صوت العرب للاحتفال بالثورات العربية وأهم برامجه «مع العمال العرب»، «دعوة على السحور»، وعمل مذيعًا للنشرة في البرنامج العام، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للإذاعة المصرية عام 1997 حتى 2001.

تأسست على يده أول نقابة الإعلاميين

ووفق بيان نقابة الإعلامين، فالراحل «واحد من أبرز مراسلي حرب أكتوبر 1973 وله مواقف وطنية كثيرة، فضلا على أنه تأسست على يديه أول نقابة للإعلاميين».

ويتقدم مجلس نقابة الإعلاميين بخالص العزاء لأسرة الإذاعي القدير، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.

وكان الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي قد توفي اليوم عن عمر ناهز 80 عاما بمستشفى المعادي العسكري إثر تعرضه لوعكة صحية ألمت به عقب عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر تشييع جنازة الكنيسي عقب صلاة الظهر غدا السبت 28 أغسطس الجاري من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.