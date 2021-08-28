حظك اليوم السبت 28-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج الفلكية إلى عدة أنواع، بين ترابية ومائية وهوائية ونارية، كما أن حركة الكواكب حول الشمس، تؤثر على طاقة كل برج، تتحدد الصفات الخاصة بكل شخص حسب البرج ونوعه، لذلك يبحث البعض عن حظك اليوم، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب، وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 28-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك اليوم بالتشوش وعليك أن تتحرك بحذر في خطواتك وحساباتك وقراراتك.

حظك اليوم برج الحمل 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتركيز في حل مشكلات عاطفية وعائلية عالقة.. حاول أن تراجع بصدق أسلوب إدارتك للمواقف.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 28-8-2021 على الصعيد المهني

تميل نحو مناقشة ما لا يعجبك بصراحة ولباقة.. تبدو مسيطرا وتفرض وجهة نظرك.

حظك اليوم برج الثور 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر إليك بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-8-2021 على الصعيد المهني

أمامك اليوم تطورات تفرض نفسها وعليك أن تراقب في صمت.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللمراقبة الصامتة، وقد يقلق ذلك من حولك، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 28-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك اليوم لتنمية أعمالك وتسترخي مع أصدقاء مقربين.

حظك اليوم برج السرطان 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بسحر خاص وعليك أن تعد نفسك لاستقبال الود ومشاعر الحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 28-8-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل ويجب أن تكون دقيقا في قراراتك وادرس بهدوء وصبر.

حظك اليوم برج الأسد 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحترس من المغامرة والتسرع في سلوكيات طائشة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 28-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التطور والتقاط الفرص والوصول لمعلومات من الممكن أن تغير مسار حياتك.

حظك اليوم برج العذراء 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويجعلك تنظر لمن تحب من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 28-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك اليوم على بدء مرحلة مهنية ومالية جديدة وقد تحقق مكاسب رائعة وتركز على تطوير نفسك وسلوكك لبناء مستقبلك.

حظك اليوم برج الميزان 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك طاقة عاطفية وتألقا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 28-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يجعل يومك مشحونا بمسئوليات ثقيلة وعليك أن تنظم أولوياتك وحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب المواجهات العنيفة مع شريك حياتك وفكّر في العواقب المترتبة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 28-8-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن ترفع درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم برج القوس 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للتركيز على تلبية احتياجات عاطفية وعائلية ومنزلية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 28-8-2021 على الصعيد المهني

تدفعك الأفلاك للتعامل بود وتفهّم، وقد تحصل بسهولة على التقدير لكل عمل تقوم به.. فاليوم يحمل لك الخير والتفاهم.

حظك اليوم برج الجدي 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يفتح عينيك وقلبك للحب واليوم تميل للرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 28-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتحمل مسئولياتك المهنية والعائلية بدون تذمر وتجنب الصدام مع البعض.

حظك اليوم برج الدلو 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

لا تعرض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع من تحب أو مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 28-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يمدك اليوم بالقدرة على الإقناع ويجعلك قادرا على التفاهم وتهدئة الآخرين. تمت المشاهدة بواسطة ٤ أعجبني تعليق

حظك اليوم برج الحوت 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تستطيع اليوم أن تقضي أوقات عاطفية واجتماعية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.