حظك اليوم الجمعة 27-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج السنوية إلى 12 برجا، مقسمة إلى 4 أنواع، تنوعت ما بين مائية، ترابية، هوائية، نارية، وهو ما يؤثر على طاقة البعض وتحركات حياتهم، لذلك يبحث الكثير منهم بشكل يومي، عما تخبئه حركة الكواكب والنجوم من حظك اليوم سواء في حياتهم المهنية أو العاطفية، وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والذي تقدمه خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 27-8-2021 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزل العمل يمدانك بأفكار مبتكرة، فقط اليوم ينصحك الفلك أن تراجع جيدا حساباتك وقراراتك.

حظك اليوم برج الحمل 27-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم معاكسة فينوس.. تستطيع -إذا تعاملت بلباقة وحنان- أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة لدى من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 27-8-2021 على الصعيد المهني

الشمس والمريخ وعطارد في وضع داعم ويمدك ذلك بروح ابتكارية ويجعلك ذلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.

حظك اليوم برج الثور 27-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-8-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الفخر بإنجازاتك وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط عليك أن تعتني بصحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 27-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك بلقاءات واجتماعات مفيدة قد تغيّر تفكيرك بصورة كلية وتجد سعادتك اليوم مع الكثيرين.

حظك اليوم برج السرطان 27-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والمريخ في منزل العلاقات يمدانك بطاقة عاطفية، واليوم تساعدك نصائح المحبين والمخلصين وترشدك لطريق الصواب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 27-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط.. من المهم أن تحافظ على الهدوء والمرونة إذا أردت أن تتغير الظروف.

حظك اليوم برج الأسد 27-8-2021 على الصعيد العاطفي

من غير المناسب اليوم أن تظهر عصبيتك.. حاول أن تتأنى في ردود أفعالك أمام أي استفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 27-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تخطط اليوم لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا وتلتقط الفرص.

حظك اليوم برج العذراء 27-8-2021 على الصعيد العاطفي

اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 27-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف في العمل وفي البيع والشراء أيضا.

حظك اليوم برج الميزان 27-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الطاقة، والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 27-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك، وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 27-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 27-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل العمل يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.

حظك اليوم برج القوس 27-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك وقتا مناسبا للانطلاق مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 27-8-2021 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزل الحظ يدفعانك للتعبير عما بداخلك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.

حظك اليوم برج الجدي 27-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر بمنزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 27-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الدلو 27-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لكلامك وأن تلاحظ ما يدور من حولك ولا تستسلم للتشتت.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 27-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وتتبادل المعرفة مع الآخرين بهدوء وتعرف كيف تبرز مواهبك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 27-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبدو اليوم مستعدا للتعبير عن مشاعر إيجابية وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر يحترم حقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.