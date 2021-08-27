فرح الزاهد لـ«الوطن»: الحمد لله خرجت سليمة من الحادث

أكدت الفنانة فرح الزاهد أنها لم تتعرض لأي إصابة بعد الحادث الذي تعرضت له.

وقالت فرح، لـ«الوطن»: «الحمد لله قدر ولطف أنا سليمة وبخير وشكرا لكل من اهتم واتصل بي للاطمئنان على حالتي الصحية».

وأضافت فرح: «كنت أسير في طريق أكتوبر بمفردي بالسيارة، وكنت بحاول أدخل ملف ولكن سيارة مسرعة دخلت في جنب السيارة وهشمته».

وتابعت فرح: «الحمد لله إني كنت بمفردي في السيارة لو كان أي شخص معي كان أصيب، السيارة تهشمت في الجنب الآخر وليس الجنب الذي أتواجد فيه ولكن الحمد لله إن الحادث جاء في السيارة ولم يصبني مكروه».

ونشرت فرح، منذ ساعات قليلة، صورة لسيارتها المهشمة عبر خاصية «استوري» بتطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليها بقولها: «الحادثة حصلت في لحظة، وبشكر ربنا إني بخير وكل اللي في العربية التانية كويسين، لازم نخلي بالنا».

ولم ترتبط فرح هذه الفترة بأي عمل فني وتسافر غدا إلى الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية هناك.

وظهرت فرح الزاهد مؤخرا في مسلسل «الطاووس» الذي عُرض في رمضان الماضي، ونالت بدورها على إعجاب الجمهور والنقاد، وشاركها البطولة كل من جمال سليمان، سميحة أيوب ورانيا فريد شوقي وسهر الصايغ، رانيا ياسين، إيهاب فهمي، خالد عليش، ياسر علي ماهر ميدو عادل، نهال عنبر، عبير منير، عابد عناني، مهند حسني، وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.